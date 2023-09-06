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Подготовка к зиме: в каких регионах разработали графики отключений электричества

6 сентября 2023 09:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Электричество в Украине — в ряде регионов разработали графики отключений
Работник энергосферы. Фото: Укрэнерго
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в рамках подготовки к предстоящей зиме в ряде городов разработали графики отключений электрической энергии. Власти не исключают, что Россия может возобновить ракетные обстрелы по объектам критической инфраструктуры.

О том, в каких городах идет интенсивная подготовка, сообщают Новини.LIVE.

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Подготовка к веерным отключениям

В НЭК "Укрэнерго" уже предупредили, что энергетики не могут пообещать украинцам лёгкой зимы, однако убеждены, что энергосистема страны выстоит.

Днепр

В частности, в Днепре готовятся к веерным отключениям электрической энергии. В ДТЭК Днепровские электросети заявили, что отключений электричества зимой — не избежать. Специалисты приложили максимум усилий, чтобы оборудование не выходило из строя во время отключения. Ожидается, что электричества может не быть по 4 – 8 часов в сутки.

Винниччина

"Винницаоблэнерго" заявляет, что графики отключений возможны в случае дефицита генерации и аварийных ситуаций. Электричество может быть выключено для нормального режима работы объединенной энергосистемы страны. Продолжительность обесточивания может составлять 2 – 4 часа в день.

Ивано-Франковщина

"Прикарпатьеоблэнерго" сообщает, что в области введут шесть очередей графиков почасовых отключений электроэнергии, согласованных с областными военными администрациями. Сколько может не быть света — пока не уточняют.

Львовщина

Ожидается, что графики отключений электроэнергии начнут действовать с октября. "Львовоблэнерго" проинформирует потребителей о принадлежности к определенным группам в таких графиках. Продолжительность отсутствия электричества также пока неизвестна.

Полтавщина

В Полтавской ОВА предупреждают, что в случае нехватки электроэнергии в регионе введут шесть очередей отключения электричества. О графике сообщат, когда начнется отопительный сезон.

Хмельниччина

"Хмельницкоблэнерго" заявило, что также вероятны временные отключения света ближайшей зимой. Сейчас идет разработка соответствующих графиков. В них также будет шесть очередей.

Что еще стоит знать

Напомним, специалисты Нацкомиссии по регулированию рынка энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) обратились к Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Просят безотлагательно отчитаться о причинах, по которым прибегали к аварийной помощи для балансировки объединенной энергосистемы в июле-августе текущего года.

Также мы писали, что украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.

 

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