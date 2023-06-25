Пільги на комуналку для багатодітних сімей — що важливо знати у 2023 році

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

Фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) розповіли про те, що в Україні громадяни навіть на тлі війни отримують пільги та субсидії. Зокрема, право на допомогу на сплату житлово-комунальних послуг мають багатодітні сім'ї.

Про це поінформували у пресцентрі ПФУ.

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У ПФУ зазначають, що право на пільги щодо оплати комунальних послуг прописане у статті 13 Закону України "Про охорону дитинства". Зокрема, родині, яка виховує трьох та більше дітей, передбачена 50-відсоткова знижка:

на сплату за житло в рамках норм, встановлених законодавством (21 квадратний метр на кожного члена родини та додатково 10,5 квадрата на сім'ю);

на користування комунпослугами (зокрема, газ та електрика) та скрапленого балонного газу (за нормами та соціальними нормативами, визначеними урядом);

на ціну палива (якщо у будинках немає центрального опалення).

Пільги багатодітним сім'ям передбачені, незалежно ні від виду житла, ні від форми власності на нього. Термін призначеної пільги — 12 місяців.

Проте пільгу можуть не надати, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу родини за попередні пів року, під час розрахунку на одного члена, не більший за обсяг доходу, що надає право на отримання податкової соціальної пільги — у 2023 році ця сума становить 3,76 тис. грн.

Які необхідно мати документи

У фонді зауважують, що потрібен документ, що підтверджує право багатодітної родини на отримання пільги на комунальні послуги — посвідчення. На його основі таку сім'ю включено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, на яких поширюються пільги.

Багатодітним родинам, відомості про яких є у Реєстрі, пільгу щодо оплати комунальних послуг оформляють, якщо буде подано:

заяву про надання пільг на оплату послуг ЖКГ, придбання твердого палива/скрапленого газу;

декларацію про доходи родини пільговика;

довідку про наявність в оселі пічного опалення (під час оформлення пільги на придбання палива чи газу).

Варто зауважити, що у разі звернення за пільгою не за місцем прописки, а за фактичним місцем проживання, разом із заявою потрібно подати документи, що підтверджують факт проживання пільговиків та членів його родини за новою адресою. Це може бути довідка про взяття на облік переселенця, договір оренди житла чи інше.

Нагадаємо, українці, які накопичили вклади в банках та робили дорогі покупки протягом року, можуть втратити житлові субсидії. У разі змін в доходах та матеріальних статках про це потрібно повідомляти Пенсійний фонд.

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