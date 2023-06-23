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Житлові субсидії: українців позбавлять допомоги за покупки та депозити в банках

23 червня 2023 07:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Житлові субсидії — українців позбавлять допомоги через покупки та депозити в банках
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці, які накопичили вклади в банках та робили дорогі покупки протягом року, можуть втратити житлові субсидії. У разі змін в доходах та матеріальних статках про це потрібно повідомляти Пенсійний фонд України (ПФУ).

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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У яких випадках можна втратити субсидію

Пенсійний фонд наводить вичерпний перелік умов, за яких споживачів можуть позбавляти допомоги на сплату житлово-комунальних послуг.

За законодавством, громадяни, на яких оформлено субсидії, мають упродовж 30 календарних днів з моменту появи обставин, які можуть вплинути на призначення допомоги, поінформувати про це органи ПФУ.

Фахівці переглянуть право на субсидію, якщо у споживача комунальних послуг сталися зміни у складі зареєстрованих членів домогосподарства в оселі, їхнього соціального статусу.

Також зацікавляться правомірністю надання допомоги, якщо відбулися зміни переліку отримуваних послуг житлово-комунального господарства, умов їх надання, у разі зміни управителя, виконавця послуг, створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

Окремо фахівці перерахують розмір виплати у разі здійснення одноразових дорогих покупок — вони не повинні перевищувати 50 тисяч гривень. Також, якщо громадяни придбали або набули права власності:

  • на майно, ціна якого теж більша за 50 тисяч гривень;
  • на транспорт, окрім мопедів та причепів;
  • житлові приміщення у містах та селищах міського типу.

Примітно, що якщо в таких випадках йдеться про нерухомість у сільській місцевості, то цей факт не впливає на право отримання субсидії і повідомляти про її отримання в органи Фонду потрібно.

Можна втратити субсидію, якщо громадяни купували безготівкову та/або готівкову іноземну валюту, банківські метали сумарно на більш ніж 50 тис. гривень. У ПФУ зазначають, що такі операції сумуються — йдеться не про одноразову купівлю, а сукупно всі операції на 50 тис. гривень протягом року.

Переглянуть право на субсидію, якщо громадяни, які мають таку допомогу, отримали одноразово дохід у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Така вимога не поширюється на:

  • цільову благодійну допомогу;
  • страхові виплати на медичну та соціальну допомогу;
  • спадщину у вигляді нерухомості чи основної частини;
  • гранти чи стипендії на навчання.

Загрожує втратою субсидії:

  • відкриття депозитних банківських рахунків на загальну суму, яка більша ніж 100 тис. гривень;
  • купівля облігації внутрішньої державної позики на суму, що більша за 100 тис. гривень.

Перевірять правомірність призначення субсидії у разі настання умов, за яких втрачається право на отримання такої допомоги на понаднормову площу житла. Так, призначення житлової субсидії на понаднормову площу житла переглядають у разі зміни складу осіб, зареєстрованих в оселі, складу родини члена домогосподарства, працевлаштування таких осіб чи виникнення у них нових джерел доходів.

Моніторинг даних субсидіантів

Окрім того, в країні будуть проводити верифікацію субсидій. Виплати допомоги на оплату житлово-комунальних послуг будуть просто припиняти або змусять повернути державі переплату. Її проводитимуть у три етапи:

  • у момент звернення за допомогою;
  • під час отримання держдопомоги;
  • після її отримання.

Фахівці за допомогою низки державних реєстрів зможуть, зокрема, отримати інформацію такого змісту:

  • зареєстрований транспорт;
  • реквізити документів (тип, назва документа, серія та номер, дата видачі, термін дії), встановити викрадені чи втрачені документи, місця проживання;
  • митне оформлення транспортних засобів, складових частин;
  • бюджетні рахунки для зарахування надходжень щодо сплати штрафів за кримінальні чи адмінпорушення;
  • джерела доходів, отримані фізособами від податкових агентів, ознаки отримання доходів.

Більше про субсидії

Нагадаємо, в Україні через суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги очікують зростання кількості охочих оформити субсидії. З огляду на це, в уряді запланували спростити механізм одержання такої державної допомоги.

Також ми писали, що в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. Це потрібно зробити до середини липня поточного року, за результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

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