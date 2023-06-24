Житлові субсидії — у ПФУ пояснили, чому зменшився розмір виплат

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

Фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) розповідають, що в Україні громадяни почали отримувати менший розмір допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, а в декого вона взагалі стала дорівнювати нулю. Там пояснили, чому так відбувається.

Про особливості призначення та обрахунку субсидій розповіли в одному з управлінь ПФУ.

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Чому скоротився розмір субсидій

Як зазначила керівниця головного управління ПФУ у Вінницькій області Олена Корчак, перегляд призначення субсидій відбувається двічі на рік — на опалювальний та неопалювальний сезони. У другому випадку — під час призначення на літо — допомога, яку надає держава на оплату ЖКП, традиційно менша, адже скорочується загальний обсяг споживання комунальних послуг (мінус теплопостачання).

Також допомогу на "комуналку" нараховують на основі доходів громадян, тому для деяких пенсіонерів вона скоротилася. Причиною цього є те, що у громадян дещо зросли доходи після індексації пенсій у березні 2023 року. Саме з цього періоду взято дохід для обрахунку допомоги на літо.

"У літній сезон субсидії зазвичай нижчі, ніж у зимовий — оплати за опалення немає. Враховуючи збільшення обсягу пенсійних виплат, субсидії пенсіонерам стали дещо меншими, ніж роком раніше", — пояснила представниця ПФУ.

Нульова субсидія

Субсидії розраховують індивідуально і залежать вони від витрат домогосподарства та доходів, які отримують члени домогосподарства. Зокрема, бувають випадки, коли вона взагалі може дорівнювати нулю. Так, субсидію призначають на основі різниці між розміром сплачених сум за послуги ЖКП та розміром обов’язкового платежу.

Якщо за результатом здійсненого розрахунку різниця матиме нульове чи негативне значення, то відповідно і субсидія становитиме 0,00 грн.

"Це означає, що розміри сплачених сум за житлово-комунальні послуги не перевищують розміру обов’язкового платежу", — додали у ПФУ.

Кому ще не перепризначать субсидію

У ПФУ зауважують, що до кінця червня цього року здійснюється перепризначення допомоги на оплату комунпослуг на період, що не опалюється — травень-вересень. Для більшості не потрібно звертатися в ПФУ особисто, якщо не сталося змін у майновому стані. В останньому випадку — потрібно написати заяву та подати декларацію. При цьому велике значення в ухваленні рішення про право на субсидії відіграють певні вимоги. Не призначать фіндопомогу, якщо:

загальна площа житла більша за 130 кв. м для квартири та 230 кв. м для будинків;

член родини чи домогосподарства проводив фінансову операцію на понад 50 тисяч грн;

є у власності є не одне житло;

на рахунку у банківській установі лежить сума у понад 100 тис. грн;

є авто, якому не більше п'яти років, або два і більше, якому ще немає 15 років;

серед членів домогосподарстві є повнолітні учасники, які не навчаються, не працюють і не отримують соцдопомогу;

не було не повернуто надміру сплачену субсидію;

є борги за "комуналку";

є заборгованість за виплатою аліментів.

Нагадаємо, українці, які накопичили вклади в банках та робили дорогі покупки протягом року, можуть втратити житлові субсидії. У разі змін в доходах та матеріальних статках про це потрібно повідомляти Пенсійний фонд.

Також ми писали, що в Україні через суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги очікують зростання кількості охочих оформити субсидії. З огляду на це, в уряді вирішили спростити механізм одержання такої державної допомоги.