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Льготы на "коммуналку" для многодетных семей: что важно знать в 2023 году

25 июня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Льготы на коммуналку для многодетных семей — что важно знать в 2023 году
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассказали о том, что в Украине граждане даже на фоне войны получают льготы и субсидии. В частности, право на пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют многодетные семьи.

Об этом проинформировали в пресс-центре ПФУ.

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Льготы на "коммуналку" для многодетных в 2023 году

В ПФУ отмечают, что право на льготы по оплате коммунальных услуг прописано в статье 13 Закона "Об охране детства". В частности, семье, воспитывающей троих и более детей, предусмотрена 50-процентная скидка:

  • на уплату жилья в рамках норм, установленных законодательством (21 квадратный метр на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 квадрата на семью);
  • на пользование коммунуслугами (в частности, газ и электричество) и сжиженного баллонного газа (по нормам и социальным нормативам, определенным правительством);
  • на стоимость топлива (если в домах нет центрального отопления).

Льготы многодетным семьям предусмотрены независимо ни от вида жилья, ни формы собственности на него. Срок назначенной льготы — 12 месяцев.

Однако льготу могут не предоставить, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие полгода, при расчете на одного члена, не больше объема дохода, предоставляющего право на получение налоговой социальной льготы — в 2023 году эта сумма составляет 3,76 тыс. грн.

Какие необходимо иметь документы

В фонде отмечают, что требуется документ, подтверждающий право многодетной семьи на получение льготы на коммунальные услуги — удостоверение. На его основе такая семья включена в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, на которых распространяются льготы.

Многодетным семьям, сведения о которых есть в Реестре, льготу по оплате коммунальных услуг оформляют, если будет предоставлено:

  • заявление о предоставлении льгот на оплату услуг ЖКХ, приобретение твердого топлива/сжиженного газа;
  • декларацию о доходах семьи льготника;
  • справку о наличии в доме печного отопления (при оформлении льготы на приобретение топлива или газа).

Следует отметить, что в случае обращения за льготой не по месту прописки, а по фактическому месту жительства, вместе с заявлением следует подать документы, подтверждающие факт проживания льготников и членов его семьи по новому адресу. Это может быть справка о взятии на учет переселенца, договор аренды жилья или иное.

Напомним, украинцы, накопившие вклады в банках и совершавшие дорогие покупки в течение года, могут потерять жилищные субсидии. В случае изменений в доходах и материальном состоянии об этом нужно сообщать в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Также мы писали, что украинские потребители природного газа во время войны увеличили рекордные долги. В этой связи государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.

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