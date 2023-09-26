Льгота на уплату электроэнергии — какие существуют нормы для получения помощи

Льготы на оплату электричества: что важно знать для получения помощи
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) озвучили правила, по которым граждане могут получить пособие на оплату электроэнергии. Есть нормы, в пределах которых предоставляется льгота
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Льготы на оплату электричества
Граждане, желающие получать государственную помощь на оплату коммунальных услуг, должны соблюдать определенные нормы, в пределах которых будет предоставлена льгота на оплату услуг по снабжению и распределению электричества.
Нормы на оплату услуг, установленные правительственным постановлением, следующие:
- снабжение электрической энергией в домах с газовыми плитами при наличии централизованной поставки горячей воды — 70 кВт/ч в месяц на семью с одного человека и 30 кВт/ч в месяц на каждого из членов семьи, однако не более 190 кВт/ч в месяц;
- предоставление электричества в домах с электроплитами при наличии централизованного снабжения горячей водой — 110 кВт/ч в месяц на семью с одного человека и 30 кВт/ч в месяц на каждого из членов семьи на дом, однако не более 230 кВт/ч в месяц;
- предоставление электричества в домах без электроплит с централизованным снабжением холодной воды и отсутствием централизованного снабжения горячей водой и газовыми водонагревательными приборами — 100 кВт/ч в месяц на семью с одного человека и 30 кВт/ч в месяц на каждого из членов семьи на дом, однако не больше 220 кВт/ч в месяц;
- предоставление электричества в селах и поселках городского типа для граждан, которым государство гарантирует бесплатное предоставление услуги — 30 кВт/ч в месяц на человека.
Кто получит субсидию в 2023 году
Тем, кто не имеет права на льготы, может оформить жилищную субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ее назначают с месяца обращения по ее назначению до даты завершения отопительного сезона и рассчитывают:
- на период неотапливаемого сезона — с 1 мая по 30 сентября;
- на период отопительного сезона — с 1 октября по 30 апреля.
На холодный период расчет субсидии будет осуществлен автоматически для всех, кто получал ее в неотапливаемый период 2023 года, и тех, у кого была "нулевая" субсидия.
Больше о коммуналке
Напомним, в октябре 2023 года украинцы будут получать помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг значительно большего размера. Соответствующие изменения связаны с началом отопительного сезона, который стартует с начала октября по конец апреля 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.