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Льготы на оплату электричества: что важно знать для получения помощи

26 сентября 2023 10:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Льгота на уплату электроэнергии — какие существуют нормы для получения помощи
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) озвучили правила, по которым граждане могут получить пособие на оплату электроэнергии. Есть нормы, в пределах которых предоставляется льгота

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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Льготы на оплату электричества

Граждане, желающие получать государственную помощь на оплату коммунальных услуг, должны соблюдать определенные нормы, в пределах которых будет предоставлена льгота на оплату услуг по снабжению и распределению электричества.

Нормы на оплату услуг, установленные правительственным постановлением, следующие:

  • снабжение электрической энергией в домах с газовыми плитами при наличии централизованной поставки горячей воды — 70 кВт/ч в месяц на семью с одного человека и 30 кВт/ч в месяц на каждого из членов семьи, однако не более 190 кВт/ч в месяц;
  • предоставление электричества в домах с электроплитами при наличии централизованного снабжения горячей водой — 110 кВт/ч в месяц на семью с одного человека и 30 кВт/ч в месяц на каждого из членов семьи на дом, однако не более 230 кВт/ч в месяц;
  • предоставление электричества в домах без электроплит с централизованным снабжением холодной воды и отсутствием централизованного снабжения горячей водой и газовыми водонагревательными приборами — 100 кВт/ч в месяц на семью с одного человека и 30 кВт/ч в месяц на каждого из членов семьи на дом, однако не больше 220 кВт/ч в месяц;
  • предоставление электричества в селах и поселках городского типа для граждан, которым государство гарантирует бесплатное предоставление услуги — 30 кВт/ч в месяц на человека.

Кто получит субсидию в 2023 году

Тем, кто не имеет права на льготы, может оформить жилищную субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ее назначают с месяца обращения по ее назначению до даты завершения отопительного сезона и рассчитывают:

  • на период неотапливаемого сезона — с 1 мая по 30 сентября;
  • на период отопительного сезона — с 1 октября по 30 апреля.

На холодный период расчет субсидии будет осуществлен автоматически для всех, кто получал ее в неотапливаемый период 2023 года, и тех, у кого была "нулевая" субсидия.

Больше о коммуналке

Напомним, в октябре 2023 года украинцы будут получать помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг значительно большего размера. Соответствующие изменения связаны с началом отопительного сезона, который стартует с начала октября по конец апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.

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