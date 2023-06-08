Субсидії в Україні — у кого відберуть частину допомоги

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Українцям, котрі не в змозі самостійно оплачувати повну суму за житлово-комунальні послуги, надають допомогу у вигляді субсидії. Проте деякі громадяни муситимуть повернути частину одержаних коштів.

Про умови, за яких держава стягне назад виплати, йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як зазначають фахівці ПФУ, підставою для відмови у продовженні виплати житлових субсидій чи скорочення розміру є:

недостовірні відомості про прибутки та витрати членів родини, вказані у декларації про доходи;

зміни у складі родини;

неповні дані про майно, яке є у власності членів сім'ї.

У разі виявлення таких факторів, субсидіантам доведеться віддати частину коштів, адже вважатиметься, що їх нарахували незаконно. Зазвичай, якщо домогосподарствам призначається субсидія на майбутній сезон, тому частину переплати просто вирахують із обсягу нової субсидії. Близько 20% суми вираховувати протизаконно.

Хто має повторно подати заяву на субсидію

Громадяни, які раніше отримували допомогу для оплати "комунальних" під час попереднього сезону, субсидію перепризначать в автоматичному режимі. Проте є випадки, коли заяву потрібно писати повторно.

Як зауважують у ПФУ, подавати нову заяву на субсидію необхідно:

у разі, якщо в домогосподарства є внутрішні переселенці;

у разі оренди членами домогосподарства житлових приміщень для проживання та оплати комунальних послуг;

у разі, якщо число зареєстрованих громадян, котрі фактично проживають, у домогосподарстві є меншою, аніж число тих, хто зареєстрований;

у разі, якщо людина потребує субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

За даними фонду, громадяни, які вже отримують субсидію, мають надати інформацію в органи ПФУ упродовж 30 днів. Якщо цього не зробити — допомогу не призначать.

Цього року розмір житлової субсидії на літо у середньому коливається від 350 до 400 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, фахівці Нацкомісії із держрегулювання сфер енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) перед підвищенням тарифів до 2,64 грн/кВт-год просили уряд встановити ринкові ціни для населення, тобто 5,5 грн. Зараз відповідний документ засекретили.

Також ми писали, що в Україні на початку літа 2023 року влада може підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Ця послуга буде коштувати дорожче на близько 30%.