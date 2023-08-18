Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Комунальні послуги arrow Пільги з оплати послуг ЖКГ: у ПФУ уточнили, хто не отримає допомогу arrow

Пільги з оплати послуг ЖКГ: у ПФУ уточнили, хто не отримає допомогу

18 серпня 2023 08:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пільги на комунальні послуги — ПФУ уточнив, хто не отримає допомогу
Комунальні платіжки. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні певним категоріям громадян передбачені пільги з оплати житлово-комунальних послуг, що надаються з урахуванням доходів. Водночас для цього потрібно відповідати певним вимогам.

Про це розповіли у Пенсійному фонді Україні (ПФУ).

Читайте також:

Право на пільги на комунальні послуги у 2023 році

Як зазначають у Пенсійному фонді, відповідне право передбачає "Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї", затвердженого урядовою постановою № 389 від 04 квітня 2015 року.

Пільги надаються на:

  • житло — квартплату, плату за послуги з утримання будинків та споруд, а також прибудинкових територій;
  • комунальні послуги — водопостачання холодної та гарячої води, водовід, тепло- та електропостачання, "блакитне паливо", централізоване опалення, вивезення сміття;
  • паливо та скраплений газ.

У 2023 році пільги надають у випадку, якщо середньомісячний сукупний дохід родини пільговика в розрахунку на одну особу за шість місяців, що передують місяцю звернення, не був вищий за величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу — 3,76 тис. грн.

Пільгу призначають, як правило, на 12 місяців з місяця, коли виникає таке право.

Як пояснюють у ПФУ, для отримання пільги потрібно звернутися в органи Пенсійного фонду дистанційно та подати необхідні  документи через особистий кабінет на порталі е-послуг Фонду.

При цьому подавати заявки можна виключно за наявності відомостей у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги на комунальні послуги.

 

Що ще варто знати

Нагадаємо, частина українців може платити за комунальні послуги вчетверо менше. Йдеться про учасників бойових дій, яким передбачена знижка на оплату у розмірі 75%.

Також варто нагадати, що українці, які припустилися помилки під час передавання показників електролічильника, можуть її виправити. Існує кілька варіантів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

СКР-112. Історія першого українського корабля у Криму

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз