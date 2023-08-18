Пільги на комунальні послуги — ПФУ уточнив, хто не отримає допомогу

Комунальні платіжки. Фото: google.com

В Україні певним категоріям громадян передбачені пільги з оплати житлово-комунальних послуг, що надаються з урахуванням доходів. Водночас для цього потрібно відповідати певним вимогам.

Про це розповіли у Пенсійному фонді Україні (ПФУ).

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Право на пільги на комунальні послуги у 2023 році

Як зазначають у Пенсійному фонді, відповідне право передбачає "Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї", затвердженого урядовою постановою № 389 від 04 квітня 2015 року.

Пільги надаються на:

житло — квартплату, плату за послуги з утримання будинків та споруд, а також прибудинкових територій;

комунальні послуги — водопостачання холодної та гарячої води, водовід, тепло- та електропостачання, "блакитне паливо", централізоване опалення, вивезення сміття;

паливо та скраплений газ.

У 2023 році пільги надають у випадку, якщо середньомісячний сукупний дохід родини пільговика в розрахунку на одну особу за шість місяців, що передують місяцю звернення, не був вищий за величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу — 3,76 тис. грн.

Пільгу призначають, як правило, на 12 місяців з місяця, коли виникає таке право.

Як пояснюють у ПФУ, для отримання пільги потрібно звернутися в органи Пенсійного фонду дистанційно та подати необхідні документи через особистий кабінет на порталі е-послуг Фонду.

При цьому подавати заявки можна виключно за наявності відомостей у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги на комунальні послуги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, частина українців може платити за комунальні послуги вчетверо менше. Йдеться про учасників бойових дій, яким передбачена знижка на оплату у розмірі 75%.

Також варто нагадати, що українці, які припустилися помилки під час передавання показників електролічильника, можуть її виправити. Існує кілька варіантів.