Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Коммунальные услуги arrow Льготы по оплате услуг ЖКХ: в ПФУ уточнили, кто не получит помощь arrow

Льготы по оплате услуг ЖКХ: в ПФУ уточнили, кто не получит помощь

18 августа 2023 08:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Льготы на коммунальные услуги — ПФУ уточнил, кто не получит помощь
Коммунальные платежки. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине определенным категориям граждан предусмотрены льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляемые с учетом доходов. В то же время для этого нужно отвечать определенным требованиям.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Читайте также:

Право на льготы на коммунальные услуги в 2023 году

Как отмечают в Пенсионном фонде, соответствующее право предусматривает "Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи", утвержденного правительственным постановлением №389 от 04 апреля 2015 года.

Льготы предоставляются на:

  • жилье — квартплату, плату за услуги по содержанию домов и сооружений, а также придомовых территорий;
  • коммунальные услуги — водоснабжение холодной и горячей воды, водовод, тепло- и электроснабжение, "голубое топливо", централизованное отопление, вывоз мусора;
  • топливо и сжиженный газ.

В 2023 году льготы предоставляются в случае, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения, не был выше величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу — 3,76 тыс. грн.

Льготу назначают, как правило, на 12 месяцев с месяца, когда возникает такое право.

Как объясняют в ПФУ, для получения льготы следует обратиться в органы Пенсионного фонда дистанционно и подать необходимые документы через личный кабинет на портале е-услуг Фонда.

При этом подавать заявки можно только при наличии сведений в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы на коммунальные услуги.

 

Что еще стоит знать

Напомним, часть украинцев могут платить за коммунальные услуги в четыре раза меньше. Речь идет об участниках боевых действий, которым предусмотрена скидка на оплату в размере 75%.

Также стоит напомнить, что украинцы, допустившие ошибку во время передачи показателей электросчетчика, могут ее исправить. Существует несколько вариантов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

СКР-112. История первого украинского корабля в Крыму

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз