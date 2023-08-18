Льготы на коммунальные услуги — ПФУ уточнил, кто не получит помощь

Коммунальные платежки. Фото: google.com

В Украине определенным категориям граждан предусмотрены льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляемые с учетом доходов. В то же время для этого нужно отвечать определенным требованиям.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Право на льготы на коммунальные услуги в 2023 году

Как отмечают в Пенсионном фонде, соответствующее право предусматривает "Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи", утвержденного правительственным постановлением №389 от 04 апреля 2015 года.

Льготы предоставляются на:

жилье — квартплату, плату за услуги по содержанию домов и сооружений, а также придомовых территорий;

коммунальные услуги — водоснабжение холодной и горячей воды, водовод, тепло- и электроснабжение, "голубое топливо", централизованное отопление, вывоз мусора;

топливо и сжиженный газ.

В 2023 году льготы предоставляются в случае, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения, не был выше величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу — 3,76 тыс. грн.

Льготу назначают, как правило, на 12 месяцев с месяца, когда возникает такое право.

Как объясняют в ПФУ, для получения льготы следует обратиться в органы Пенсионного фонда дистанционно и подать необходимые документы через личный кабинет на портале е-услуг Фонда.

При этом подавать заявки можно только при наличии сведений в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы на коммунальные услуги.

Что еще стоит знать

Напомним, часть украинцев могут платить за коммунальные услуги в четыре раза меньше. Речь идет об участниках боевых действий, которым предусмотрена скидка на оплату в размере 75%.

Также стоит напомнить, что украинцы, допустившие ошибку во время передачи показателей электросчетчика, могут ее исправить. Существует несколько вариантов.