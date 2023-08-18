Нафтогаз розповів про нюанси надання послуг для пенсіонерів

Жінка пенсійного віку. Фото: УНІАН

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, як скористатися популярними послугами людям пенсійного віку без смартфонів та комп'ютерів. Перехід на онлайн-сервіси для цієї категорії клієнтів може бути проблематичним.

Про це інформує пресслужба компанії.

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Ті українці, які не бажають чекати у черзі та витрачати час на дорогу, можуть отримувати послуги в особистому кабінеті та в чат-боті. Йдеться про таке:

акт звірки взаєморозрахунків;

рахунок на оплату заборгованості;

довідка про відсутність заборгованості.

Як пояснили у пресслужбі, "Нафтогаз" прагне максимально спростити життя своїм споживачам та надавати можливість розрахунку за послуги дистанційно, однак такий підхід може не підходити пенсіонерам, які не мають або не вміють користуватися гаджетами.

У зв'язку з цим у компанії розповіли, що такій категорії клієнтів також доступні популярні послуги у партнерських офісах компанії.

Зокрема, пенсіонери можуть отримати акти звірки взаєморозрахунків, рахунки на оплату заборгованості та довідку про відсутність заборгованості у відділеннях "Нової пошти".

Окрім того, за необхідності можна взяти довідку про відсутність заборгованості та рахунок на оплату заборгованості у відділеннях державного "Ощадбанку".

Вищезгадані послуги, а також послуги зі зміни власника, доступні у відділеннях "ПУМБ".

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в компанії "Нафтогаз" повідомили про введення нового способу передачі показань лічильника газу клієнтами. Щоб забезпечити правильний розрахунок платежів, необхідно передавати показання з 1 по 5 число кожного місяця.

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