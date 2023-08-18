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Услуги Нафтогаза: что важно знать пенсионерам

18 августа 2023 10:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нафтогаз рассказал о нюансах предоставления услуг для пенсионеров
Женщина пенсионного возраста. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, как воспользоваться популярными услугами людям пенсионного возраста без смартфонов и компьютеров. Переход на онлайн- сервисы для этой категории клиентов может быть проблематичным.

Об этом информирует пресс-служба компании.

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Как воспользоваться услугами пенсионерам без гаджетов

Те украинцы, которые не желают ждать в очереди и тратить время на дорогу, могут получать услуги в личном кабинете и чат-боте. Речь идет о следующем:

  • акт сверки взаиморасчетов;
  • счет на оплату задолженности;
  • справка об отсутствии задолженности.

Как пояснили в пресс-службе, "Нафтогаз" стремится максимально упростить жизнь своим потребителям и предоставлять возможность расчета за услуги дистанционно, однако такой подход может не подходить пенсионерам, не имеющим или не умеющим пользоваться гаджетами.

В связи с этим в компании рассказали, что такой категории клиентов также доступны популярные услуги в партнерских офисах компании.

В частности, пенсионеры могут получить акты сверки взаиморасчетов, счета по оплате задолженности и справку об отсутствии задолженности в отделениях "Новой почты".

Кроме того, при необходимости можно взять справку об отсутствии задолженности и счете на оплату задолженности в отделениях государственного "Ощадбанка".

Указанные услуги, а также услуги по смене владельца, доступны в отделениях "ПУМБ".

Что еще стоит знать

Напомним, что в компании "Нафтогаз" сообщили о введении нового способа передачи показаний счетчика газа клиентами. Чтобы обеспечить правильный расчет платежей, нужно передавать показания с 1 по 5 число каждого месяца.

Также мы писали, что в Ассоциации городов Украины предупредили об угрожающей ситуации с подготовкой к предстоящему отопительному сезону. Без отопления зимой могут остаться миллионы украинцев.

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