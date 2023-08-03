Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Комунальні послуги arrow Право на комунальні пільги: кому надають знижки від 25% до 100% arrow

Право на комунальні пільги: кому надають знижки від 25% до 100%

3 серпня 2023 07:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пільги на комунальні пільги — кому надають знижки від 25% до 100%
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українське законодавство передбачає право для деяких категорій громадян на пільгу на оплату комунальних послуг. Також є допомога на купівлю твердого палива та скрапленого газу.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Пільги на оплату комунальних послуг

Деякі українці можуть отримати пільги на комунальні послуги на дуже лояльних умовах.

100-відсоткова знижка, без урахування середньомісячного прибутку. На неї мають право:

  • учасники бойових дій Другої світової війни, яким більше 85 років;
  • особи з інвалідністю через війну 1, 2, 3 груп; реабілітовані особи з інвалідністю;
  • колишні малолітні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю.

75-відсоткова знижка. Її можуть оформити:

  • учасники бойових дій;
  • постраждалі учасники Революції Гідності;
  • реабілітовані особи;
  • колишні неповнолітні (яким на час ув'язнення було менше восьми років) ув'язнені концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, діти, народжені у місцях примусового тримання батьків.

50-відсоткова знижка. Не неї мають право:

  • родини загиблих/померлих ветеранів війни, захисники й захисниці країни (відповідно до ст. 10 — 10 1 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");
  • учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1, 2 категорій та постраждалі 1,2 категорій;
  • дружини чи чоловіки померлого громадянина, смерть яких пов'язана із аварією на АЕС;
  • опікуни (на час піклування) дітей померлого громадянина, смерть якого пов'язана з аварією на Чорнобильській АЕС (першої та другої категорії);
  • ветерани військової служби, внутрішніх справ, податкової, Нацполіції, Державної пожежної охорони, Держслужби спецзв'язку, Служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби, Бюро економічної безпеки;
  • дружини/чоловікам померлих/загиблих ветеранів вищеназваних служб;
  • реабілітовані особи, які мають інвалідність через репресії, а тепер - пенсіонери;
  • військовослужбовці Служби безпеки на пенсії;
  • дружини/чоловіки загиблого чи померлого військового, їхні неповнолітні діти чи повнолітні діти — особи з інвалідністю з дитинства;
  • дружини/чоловіки військового, зниклого безвісти під час проходження  служби, та їхні неповнолітні діти чи повнолітні діти — особи з інвалідністю з дитинства;
  • батьки загиблого/померлого під час проходження служби військовослужбовця військового;
  • батьки військового, зниклого безвісти під час проходження служби;
  • особи з інвалідністю, інвалідність у яких отримана через захворювання під час військової служби; батьки та члени родини працівника Державного зв'язку, який загинув/помер, зниклий безвісти чи став інвалідом.

100-відсоткова знижка, з урахуванням середньомісячного доходу. Її надають:

  • особам із особливими заслугами перед Батьківщиною, та членам родин померлого пільговика із заслугами. Це можуть бути (батько, дружина, чоловік);
  • громадянам, які до пенсії раніше працювали вчителями, медиками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості/селищах;
  • особам, які проживають у селах, що працюють/працювали раніше у музеях, закладах культури.

50-відсоткова знижка. Її надають:

  • багатодітним родинам, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, сім'ям опікунів/піклувальників;
  • батькам та членам родини особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули/померли/зникли безвісти під час служби;
  • особам, звільненим зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу чи вислугу років, котрі отримали інвалідність під час виконання службових обов'язків, та членам їхніх родин;
  • дружинам/чоловікам померлих громадян-учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей померлих громадян, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з ЧАЕС;
  • сім'ям, у яких є дитина з інвалідністю;
  • учасникам війни;
  • окремим категоріям осіб з-поміж жертв нацистських переслідувань.

25-відсоткова знижка:

  • надається дітям війни. Проте отримати знижку можна тільки на основі розміру доходу. Коли середньомісячний сукупний дохід родини за пів року не більший 3,76 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про те, що частина українців має право на 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Оформити її можуть виключно найбільш вразливі категорії населення.

Також ми писали, що в Україні державою гарантоване право на великі знижки з оплати природного газу. Зокрема, пільгу до 100% можуть оформити сім категорій громадян в рамках закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

У приватній школі Ірпеня побили третьокласника, коли поруч стояла вчителька: інтерв'ю з мамою дитини

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз