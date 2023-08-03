Льготы на коммунальные льготы — кому предоставляют скидки от 25% до 100%

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

Украинское законодательство предусматривает право некоторых категорий граждан на льготу на оплату коммунальных услуг. Также есть помощь на покупку твердого топлива и сжиженного газа.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Льготы на оплату коммунальных услуг

Некоторые украинцы могут получить льготы на коммунальные услуги на очень лояльных условиях.

100-процентная скидка, без учета среднемесячной прибыли. На нее имеют право:

участники боевых действий Второй мировой войны, которым больше 85 лет;

лица с инвалидностью из-за войны 1, 2, 3 групп; реабилитированные лица с инвалидностью;

бывшие малолетние заключенные концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью.

75-процентная скидка. Ее могут оформить:

участники боевых действий;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

реабилитированные лица;

бывшие несовершеннолетние (которым на время заключения было менее восьми лет) заключенные в концлагерях, гетто и других мест принудительного содержания, дети, рожденные в местах принудительного содержания родителей.

50-процентная скидка. Не на нее имеют право:

семьи погибших/умерших ветеранов войны, защитники и защитницы страны (согласно ст. 10 — 10 1 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты");

участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 1, 2 категории и пострадавшие 1,2 категории;

супруги умершего гражданина, смерть которых связана с аварией на АЭС;

опекуны (на время попечительства) детей умершего гражданина, смерть которого связана с аварией на Чернобыльской АЭС (первой и второй категории);

ветераны военной службы, внутренних дел, налоговой, Нацполиции, Государственной пожарной охраны, Госслужбы спецсвязи, Службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы, Бюро экономической безопасности;

супруги умерших/погибших ветеранов вышеназванных служб;

реабилитированные лица, имеющие инвалидность из-за репрессий, а теперь – пенсионеры;

военнослужащие Службы безопасности на пенсии;

супруги погибшего или умершего военного, их несовершеннолетние дети или совершеннолетние дети — лица с инвалидностью с детства;

супруги военного, пропавшего без вести во время прохождения службы, и их несовершеннолетние дети или совершеннолетние дети — лица с инвалидностью с детства;

родители погибшего/умершего во время прохождения службы военнослужащего военного;

родители военного, пропавшего без вести во время прохождения службы;

лица с инвалидностью, инвалидность в которых получена из-за заболевания во время военной службы; родители и члены семьи работника Государственной связи, погибшего/умершего, пропавшего без вести или ставшего инвалидом.

100-процентная скидка с учетом среднемесячного дохода. Ее дают:

лицам с особыми заслугами перед Родиной и членам семей умершего льготника с заслугами. Это могут быть (отец, жена, муж);

гражданам, ранее трудившиеся до пенсии учителями, медиками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности/поселках;

лицам, проживающим в селах, работающих/работавших ранее в музеях, учреждениях культуры.

50-процентная скидка. Ее дают:

многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, семьям опекунов/попечителей;

родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших/умерших/пропавших без вести во время службы;

лицам, уволенным со службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или выслуге лет, получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей, и членам их семей;

женам/мужьям умерших граждан-участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекунам детей умерших граждан, отнесенных к категории 3, смерть которых связана с ЧАЭС;

семьям, в которых есть ребенок с инвалидностью;

участникам войны;

отдельным категориям лиц среди жертв нацистских преследований.

25-процентная скидка:

предоставляется детям войны. Однако получить скидку можно только на основе размера дохода. Когда среднемесячный совокупный доход семьи за полгода не больше 3,76 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о том, что часть украинцев имеет право на 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Оформить ее могут только более уязвимые категории населения.

Также мы писали, что в Украине государством гарантировано право на большие скидки по оплате природного газа. В частности, льготу до 100% могут оформить семь категорий граждан в рамках закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".