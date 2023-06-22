Право на субсидію — як отримати допомогу неповнолітнім

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні держава надає допомогу на оплату житлово-комунальних послуг усім, хто не здатний оплачувати рахунки через низькі прибутки. Право на субсидію мають як дорослі, так і неповнолітні, проте необхідно відповідати певним умовам.

Про деталі призначення допомоги на сплату ЖКП неповнолітнім розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Які умови призначення субсидії неповнолітнім

Фахівці ПФУ зауважують, є певні правила призначення житлової субсидії неповнолітнім. Йдеться виключно про тих, хто залишився без батьківської опіки чи недієздатних осіб працездатного віку, над якими встановлено опіку. —

На допомогу зі сплати ЖКП не мають права ті неповнолітні діти, у яких є батьки та зареєстровані в приміщені самі.

При цьому для вищевказаних неповнолітніх дітей можуть призначити субсидію на основі заяви опікуна.

Водночас, тим, хто проживає у житлі без реєстрації, субсидію призначають виключно на підставі договору оренди житла. Проте є виняток для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Як зазначають фахівці фонду, зараз субсидії на літо багатьом перепризначають автоматично, якщо не змінилася інформація про майновий стан, а також склад сім'ї.

Проте певній категорії громадян потрібно повторно звернутися в органи ПФУ за субсидією з новою заявою та декларацією. Йдеться про ситуації, коли під час опалювального сезону розмір плати за комунпослуги, внеску чи платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у рамках соціальної норми житла та соціальних нормативів обслуговування не був більший за обсяг обов’язкового відсотка комунального платежу.

Потрібно поквапитися, адже заяви на допомогу на весь літній період приймають до 30 червня. Після цього терміну допомогу нададуть, з огляду на дату звернення майбутнього субсидіанта.

Як обраховують розмір допомоги

Як зазначають у Пенсійному фонді, у разі призначення субсидії неповнолітнім дітям розмір допомоги розраховують, виходячи з розміру пенсії у зв’язку з втратою годувальника, а також інших видів пенсії та соцвиплат, які виплачують опікунові на підопічних дітей чи на недієздатних громадян.

У ПФУ наголошують, що такі види соціальних виплат не враховують у сукупний дохід опікунів у разі звернення за призначенням житлових субсидій.

Нагадаємо, в Україні люди пенсійного віку отримуватимуть менший розмір житлової субсидії під час неопалювального сезону. Причиною є зростання їхніх доходів.

Також ми писали, що у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалюваний — 350-400 грн.