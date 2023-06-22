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Право на субсидию: как получить помощь несовершеннолетним

22 июня 2023 08:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Право на субсидию — как получить помощь несовершеннолетним
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине государство оказывает помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг всем, кто не способен оплачивать счета из-за низких доходов. Право на субсидию имеют как взрослые, так и несовершеннолетние, однако необходимо соответствовать определенным условиям.

О деталях назначения пособия на оплату ЖКУ несовершеннолетним рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Какие условия назначения субсидии несовершеннолетним

Специалисты ПФУ отмечают, что есть определенные правила назначения жилищной субсидии несовершеннолетним. Речь идет исключительно о тех, кто остался без родительской опеки или недееспособных лиц трудоспособного возраста, над которыми установлена опека.

На пособие по уплате ЖКУ не имеют права те несовершеннолетние дети, у которых есть родители и зарегистрированные в помещении сами.

При этом для вышеуказанных несовершеннолетних детей может быть назначена субсидия на основе заявления опекуна.

В то же время проживающим в жилье без регистрации субсидию назначают исключительно на основании договора аренды жилья. Однако есть исключение для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Как отмечают специалисты фонда, сейчас субсидии на лето многим переназначают автоматически, если не изменилась информация об имущественном положении, а также о составе семьи.

Однако определенной категории граждан следует повторно обратиться в органы ПФУ за субсидией с новым заявлением и декларацией. Речь идет о ситуации, когда во время отопительного сезона размер платы за коммунуслуги, взноса или платежа на оплату расходов на управление многоквартирным домом в рамках социальной нормы жилья и социальных нормативов обслуживания не был больше объема обязательного процента коммунального платежа.

Нужно поторопиться, ведь заявления на помощь на весь летний период принимают до 30 июня. После этого срока помощь окажут, учитывая дату обращения будущего субсидианта.

Как рассчитывают размер помощи

Как отмечают в Пенсионном фонде, в случаях назначения субсидии несовершеннолетним детям размер пособия рассчитывают исходя из размера пенсии в связи с потерей кормильца, а также других видов пенсии и соцвыплат, которые выплачивают опекуну на подопечных детей или на недееспособных граждан.

В ПФУ подчеркивают, что такие виды социальных выплат не учитывают в совокупном доходе опекунов в случае обращения за назначением жилищных субсидий.

Напомним, в Украине люди пенсионного возраста будут получать меньший размер жилищной субсидии во время неотапливаемого сезона. Причиной является рост доходов.

Также мы писали, что в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый — 350-400 грн.

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