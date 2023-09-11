Субсидии в Украине — как повлияют международные выплаты на помощь

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

В Украине малоимущим пенсионерам, проживающим в прифронтовых зонах, начали выплачивать пособие от Организации Объединенных Наций. Эксперты рассказали, как эти выплаты окажут влияние на размер жилищно-коммунальных субсидий.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Влияние выплат ООН на субсидии

По данным ПФУ, порядок выплаты помощи регулирует постановление правительства от 28 июля текущего года №781 "О реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта относительно дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий населения".

Согласно этому документу, помощь, оказываемая получателям пенсий в рамках этого проекта, не учитывается, когда исчисляется совокупный доход домохозяйства для всех видов соцпомощи, в частности субсидии.

Международная помощь пенсионерам

На днях стартовали выплаты Всемирной продовольственной программы ООН в Украине. Пенсионеры, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий и пенсии которых не превышают 3 тыс. грн, начали получать международную поддержку.

При этом размер пособия — это сумма, которой не хватает до 3 тыс. грн. Она не может быть ниже 100 грн.

Для того чтобы получить выплаты, пенсионерам никаких действий совершать не нужно. Выплаты проводят без подачи заявления, согласно информации, имеющейся в госреестрах.

Денежную помощь отправляют сразу на счета пенсионеров.

Больше о субсидиях

Напомним, в Украине субсидии на отопительный сезон 2023/2024 предоставляют даже гражданам с задолженностью за коммунальные услуги. Для этого необходимо соблюдать определенные условия.

Также мы писали, что украинцы, желающие получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, должны знать об изменениях правил подачи заявок. В настоящее время действует упрощенный механизм.