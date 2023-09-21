Субсидии в Украине – распространенные ошибки в заявлениях и декларациях о доходах

Коммунальные платежки. Фото: google.com

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) уточнили, на что следует обратить внимание гражданам, планирующим получить жилищные субсидии. Есть некоторые нюансы при заполнении заявления и декларации о доходах и расходах.

Об этом рассказали представители Главного управления ПФУ в Киеве.

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По словам заместительницы начальника отдела предоставления жилищных субсидий управления пенсионного обеспечения ГУ ПФУ Наталии Юрьевой, право на субсидию имеют как граждане Украины, так и иностранцы и лица без гражданства, законно проживающие в Украине.

При заполнении необходимо обратить внимание на правильность и достоверность указанных лицевых счетов. Также необходимо указать, на какие коммунальные услуги нужна субсидия.

При заполнении декларации о доходах нужно очень внимательно заполнить разделы:

об имущественной части;

о расходах более 50 тысяч гривен;

о наличии депозитов;

автотранспортных средств;

участков земли;

жилых помещений.

Любая ложная информация будет сверена с реестрами и будет грозить прекращением, не предоставлением или требованием возврата полученных средств в госбюджет.

При этом для получения жилищных субсидий не учитывают доход выплаты переселенцам, помощь от международных организаций, помощь от ООН, помощь от размещения переселенцев.

На отопительный период действие субсидии продлят всем домохозяйствам, получавшим субсидию в неотапливаемом сезоне, кроме:

домохозяйств, в составе которых зарегистрированы граждане, которые фактически не проживают;

домохозяйств, в составе которых есть переселенцы;

граждане, арендующие жилое помещение.

К этой категории относятся и лица, обращающиеся за назначением пособия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, а также домохозяйства, где есть лица, у которых нет доходов или совокупный среднемесячный доход меньше размера минимальной зарплаты или нет уплаты единого взноса на общеобязательное госсоциальное страхование в размере не менее минимального в целом в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы. Также в список попадают граждане, которым назначили субсидию в размере 0,00 грн.

В то же время субсидию не назначат, если в составе домохозяйства есть граждане, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитывают доходы, лица, которые находились за границей более 60 дней.

"Заметьте, что в 60-дневный период пребывания за границей не включаются дни служебной командировки, лечения, обучения или ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, что подтверждается соответствующими документами, а также дни пребывания за границей в течение периода военного положения в Украине и двух месяцев после его прекращения или отмены", — добавила представитель фонда.

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Напомним, в стране возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.

Также сообщалось, что в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.