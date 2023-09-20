Субсидії в Україні — допомогу отримають чотири категорії громадян

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що у 2023 році черговий перегляд розміру допомоги на оплату житлово-комунальних послуг здійснять у жовтні. За призначенням субсидії матимуть право звертатися чотири категорії громадян.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Як нагадують фахівці Пенсійного фонду, відповідне право прописане у Положенні про порядок призначення житлових субсидій, яке затверджене урядовою постановою № 848.

Заявки можуть подавати такі категорії громадян:

один із зареєстрованих у житловому приміщенні громадянин, а в разі розділення особових рахунків, то кожен, на кого відкритий такий рахунок;

особи, які не зареєстровані в житловому приміщенні чи будинку, однак фактично проживають у ньому на основі договору оренди житла (чи за судовим рішенням);

індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли їм нараховують плату за комунальні послуги;

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які не зареєстровані у житловому приміщенні, однак фактично проживають там без укладених договорів оренди житла (має підтверджуватися довідкою ВПО).

Оформлення допомоги на оплату ЖКП

Для того, щоб оформити житлову субсидію, необхідно звернутися в органи соцзахисту чи подати заяву через веб-портал Пенсійного фонду України (ПФУ) дистанційно. Такий пакет документів потрібен для нарахування субсидій:

заява на призначення житлової субсидії;

декларація про доходи родини;

договір оренди й посвідчення на право власності оселі.

Після цього фахівці ПФУ проведуть перевірку на предмет того, чи дійсно громадянин має право на допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. У разі якщо перевірка виявить приховані прибутки та статки, які будуть не вказані у декларації, у допомозі відмовлять автоматично.

Водночас субсидію не призначить одночасно за зареєстрованим місцем проживання та за місцем фактичного проживання громадянина.

Пенсійний фонд звірить дані з наступних держреєстрів:

реєстр застрахованих осіб, яким керує ПФУ;

реєстр Державної податкової служби України;

реєстр Міграційної служби України;

реєстр актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції України.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні через суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги очікують зростання кількості охочих оформити субсидії. З огляду на це, в уряді запланували спростити механізм одержання такої державної допомоги.

Також ми писали, що в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. Це потрібно зробити до середини липня поточного року, за результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.