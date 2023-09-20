Субсидии в Украине — помощь получат четыре категории граждан

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что в 2023 году очередной пересмотр размера пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг будет осуществлен в октябре. За назначением субсидии будут вправе обращаться четыре категории граждан.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Право на субсидию на зимний период

Как напоминают специалисты Пенсионного фонда, соответствующее право прописано в Положении о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденном правительственным постановлением № 848.

Заявки могут подавать следующие категории граждан:

один из зарегистрированных в жилом помещении гражданин, а в случае разделения лицевых счетов, каждый, на кого открыт такой счет;

лица, не зарегистрированные в жилом помещении или здании, однако фактически проживающие в нем на основе договора аренды жилья (или по судебному решению);

индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию, в случае, если им начисляется плата за коммунальные услуги;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые не зарегистрированы в жилом помещении, однако фактически проживают там без заключенных договоров аренды жилья (должны подтверждаться справкой ВПЛ).

Оформление пособия на оплату ЖКУ

Для того чтобы оформить жилищную субсидию, необходимо обратиться в органы соцзащиты или подать заявление через веб-портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ) дистанционно. Такой пакет документов требуется для начисления субсидий:

заявление на назначение жилищной субсидии;

право на доходы семьи;

договор аренды и удостоверение на право собственности дома.

После этого специалисты ПФУ проведут проверку на предмет того, действительно ли гражданин имеет право на пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг. В случае если проверка обнаружит скрытые доходы и состояние, которое не будет указано в декларации, в помощи откажут автоматически.

В то же время, субсидию не назначит одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту фактического проживания гражданина.

Пенсионный фонд сверит данные из следующих госреестров:

реестр застрахованных лиц, которым руководит ПФУ;

реестр Государственной налоговой службы Украины;

реестр Миграционной службы Украины;

реестр актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции Украины.

Что еще следует знать

Напомним, в Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.

Также мы писали, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.