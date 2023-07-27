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Право на житлові пільги: який має бути розмір доходу для отримання допомоги

27 липня 2023 07:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пільги в Україні — який має бути розмір доходу для отримання допомоги
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українське законодавство передбачає надання пільги до 100% на оплату житлово-комунальних послуг. Таку допомогу надають кільком категоріям громадян, однак важливу роль грають їхні доходи.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Розмір доходу для отримання допомоги

За даними ПФУ, який займається призначенням пільг та субсидій, окремі категорії громадян можуть розраховувати на житлові пільги у розмірі 100%, 50% та 25%.

Проте належність до пільгової категорії ще не дає повне право на допомогу. Обов'язкова умова — неперевищення розміру доходу, який дає право на таку пільгу.

2023 року середньомісячний сукупний дохід родини пільговика у розрахунку на одну людину за останній шість місяців не може перевищувати 3,76 тис. гривень. У такому разі громадянин може звернутися за призначенням пільги й отримати її на рік. Якщо перевищено суму доходу, можна звернутися за призначенням субсидії.

Пільгу надають на оплату:

  • квартплати, послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій, на управління багатоповерхівкою;
  • житлово-комунальних послуг (холодна та гаряча вода, водовідведення, електропостачання, газ, опалення, вивезення побутових відходів;
  • палива та скрапленого газу.

Хто має право на пільги

100 % знижки на оплату ЖКП надають:

  • особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (ст. 11 закону № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") та членам родин таких осіб у разі їхньої смерті (батькам, дружині/чоловіку);
  • пенсіонерам, які раніше працювали педагогами, медиками та фармацевтами, спеціалістами із захисту рослин, бібліотекарями у сільській місцевості;
  • особам, які проживають у сільській місцевості, які працювали/працюють в музеях, державних та комунальних закладах культури, освітніх закладах.

50% знижки:

  • багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, сім’ям опікунів (піклувальникам);
  • батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули/померли або зникли безвісти, виконуючи службові обов’язки;
  • особам, звільнені зі служби цивільного захисту за віком, у зв'язку з хворобою або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю, членам їхніх родин;
  • дружині/чоловіку померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та опікунам дітей;
  • сім’ям, що мають дитину з інвалідністю;
  • учасникам війни;
  • окремим категоріям громадян з-поміж жертв нацистських переслідувань.

25 % знижки:

  • надають дітям війни.

Що ще варти знати

Нагадаємо, в Україні державою гарантоване право на великі знижки з оплати природного газу. Зокрема, пільгу до 100% можуть оформити сім категорій громадян в рамках закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".

Також ми писали, що Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про те, що частина українців має право на 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Оформити її можуть виключно найбільш вразливі категорії населення.

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