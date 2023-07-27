Льготы в Украине — каков должен быть размер дохода для получения помощи

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

Украинское законодательство предусматривает предоставление льгот до 100% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такую помощь предоставляют нескольким категориям граждан, однако немаловажную роль играют их доходы.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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По данным ПФУ, занимающегося назначением льгот и субсидий, отдельные категории граждан могут рассчитывать на жилищные льготы в размере 100%, 50% и 25%.

Однако принадлежность к льготной категории еще не дает полное право на пособие. Обязательное условие — непревышение размера дохода, дающего право на такую льготу.

В 2023 году среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за последний шесть месяцев не может превышать 3,76 тыс. гривен. В этом случае гражданин может обратиться за назначением льготы и получить ее на год. Если сумма дохода превышена, можно обратиться за назначением субсидии.

Льготу предоставляют на оплату:

квартплаты, услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, на управление многоэтажкой;

жилищно-коммунальных услуг (холодная и горячая вода, водоотвод, электроснабжение, газ, отопление, вывоз бытовых отходов;

топлива и сжиженного газа.

Кто имеет право на льготы

100% скидки на оплату ЖКУ предоставляют:

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной (ст. 11 закона № 3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты") и членам семей таких лиц в случае их смерти (родителям, жене/супруге);

пенсионерам, ранее работавшим педагогами, медиками и фармацевтами, специалистами по защите растений, библиотекарями в сельской местности;

лицам, проживающим в сельской местности, работающим/работающим в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, образовательных учреждениях.

50% скидки:

многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, семьям опекунов (попечителей);

родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших/умерших или пропавших без вести, исполняя служебные обязанности;

лицам, уволенным из службы гражданской защиты по возрасту, в связи с болезнью или по выслуге лет, и ставших лицами с инвалидностью, членам их семей;

жене/мужу умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и опекунам детей;

семьям, имеющим ребенка с инвалидностью;

участникам войны;

отдельным категориям граждан среди жертв нацистских преследований.

25% скидки:

предоставляют детям войны.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине государством гарантировано право на большие скидки по оплате природного газа. В частности, льготу до 100% могут оформить семь категорий граждан в рамках закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Также мы писали, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, что часть украинцев имеет право на 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Оформить ее могут только более уязвимые категории населения.