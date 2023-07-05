Субсидії в Україні — ПФУ розповів про обов'язковий відсоток платежу

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, як встановити розмір обов’язкового відсотка, необхідного для сплати за житлово-комунальні послуги. Його визначають для домогосподарств індивідуально та залежить від середньомісячних сукупних доходів на одну людину.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

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Обов'язковий відсоток платежу

Як зазначають фахівці, житлову субсидію призначають у разі наявності різниці між сумою плати за комунальні послуги в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу, його розмір прямо залежить від вищевказаного обов’язкового відсотка платежу.

У Пенсійному фонді нагадали, що обов’язковий відсоток платежу розраховують за формулою, затвердженою урядовою постановою № 1156 (від 27.07.1998 р.) "Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії".

Для того, щоб встановити обов’язковий відсоток платежу, необхідно:

обрахувати розмір середньомісячного сукупного доходу домогосподарства;

суму середньомісячного сукупного доходу поділити на число членів домогосподарства та встановити таким чином середньомісячний дохід на одну людину;

суму доходу на одну людину потрібно поділити на обсяг прожиткового мінімуму на одну особу у розрахунку на місяць, встановлений на 1 січня року, з якого призначають субсидію (зараз це 2589 гривень);

одержаний результат потрібно поділити на два (що є базовим коефіцієнт для призначення житлової субсидії), після чого помножити на 15%.

Для того, щоб встановити розмір обов’язкового платежу, потрібно обов’язковий відсоток платежу помножити на суму середньомісячного сукупного доходу домогосподарства, додали у ПФУ.

Що відомо про субсидії у 2023 році

В Україні житлові субсидії виплачують для близько 2,2 мільйона домогосподарств. Близько півтора мільйона домогосподарств отримують пільги на комунальні послуги. У Держбюджеті-2023 закладено 37 мільярдів гривень на виплати.

Днями уряд затвердив спрощений механізм звернення без звернень в органи Пенсійного фонду. Тепер члену родини потрібно подати тільки спрощену заяву. Далі органи ПФУ з офіційних джерел інформації самі здійснять збір та обробку даних, необхідних для призначення виплат.

Спрощене звернення можна подати:

в онлайн-кабінеті на сайті Пенсійного фонду;

у мобільному застосунку ПФУ;

на порталі держпослуг "Дія".

Що ще варто знати

Нагадаємо, у липні українці отримають житлово-комунальні платіжки з більшими сумами, з огляду на підвищення цін на електричну енергію на початку літа. Тепер споживачі платитимуть за єдиним тарифом.

Також повідомлялося, що у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалюваний — 350-400 грн.