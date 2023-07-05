Субсидії в Україні — ПФУ розповів про обов'язковий відсоток платежу

Призначення субсидії: ПФУ розповів про обов'язковий відсоток платежу
У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, як встановити розмір обов’язкового відсотка, необхідного для сплати за житлово-комунальні послуги. Його визначають для домогосподарств індивідуально та залежить від середньомісячних сукупних доходів на одну людину.
Про це йдеться на сайті ПФУ.
Обов'язковий відсоток платежу
Як зазначають фахівці, житлову субсидію призначають у разі наявності різниці між сумою плати за комунальні послуги в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу, його розмір прямо залежить від вищевказаного обов’язкового відсотка платежу.
У Пенсійному фонді нагадали, що обов’язковий відсоток платежу розраховують за формулою, затвердженою урядовою постановою № 1156 (від 27.07.1998 р.) "Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії".
Для того, щоб встановити обов’язковий відсоток платежу, необхідно:
- обрахувати розмір середньомісячного сукупного доходу домогосподарства;
- суму середньомісячного сукупного доходу поділити на число членів домогосподарства та встановити таким чином середньомісячний дохід на одну людину;
- суму доходу на одну людину потрібно поділити на обсяг прожиткового мінімуму на одну особу у розрахунку на місяць, встановлений на 1 січня року, з якого призначають субсидію (зараз це 2589 гривень);
- одержаний результат потрібно поділити на два (що є базовим коефіцієнт для призначення житлової субсидії), після чого помножити на 15%.
Для того, щоб встановити розмір обов’язкового платежу, потрібно обов’язковий відсоток платежу помножити на суму середньомісячного сукупного доходу домогосподарства, додали у ПФУ.
Що відомо про субсидії у 2023 році
В Україні житлові субсидії виплачують для близько 2,2 мільйона домогосподарств. Близько півтора мільйона домогосподарств отримують пільги на комунальні послуги. У Держбюджеті-2023 закладено 37 мільярдів гривень на виплати.
Днями уряд затвердив спрощений механізм звернення без звернень в органи Пенсійного фонду. Тепер члену родини потрібно подати тільки спрощену заяву. Далі органи ПФУ з офіційних джерел інформації самі здійснять збір та обробку даних, необхідних для призначення виплат.
Спрощене звернення можна подати:
- в онлайн-кабінеті на сайті Пенсійного фонду;
- у мобільному застосунку ПФУ;
- на порталі держпослуг "Дія".
Що ще варто знати
Нагадаємо, у липні українці отримають житлово-комунальні платіжки з більшими сумами, з огляду на підвищення цін на електричну енергію на початку літа. Тепер споживачі платитимуть за єдиним тарифом.
Також повідомлялося, що у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалюваний — 350-400 грн.