Субсидии в Украине — ПФУ рассказал об обязательном проценте платежа

Назначение субсидии: ПФУ рассказал об обязательном проценте платежа
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, как установить размер обязательного процента, необходимого для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Его определяют для домохозяйств индивидуально и зависит от среднемесячных совокупных доходов на одного человека.
Об этом говорится на сайте ПФУ.
Обязательный процент платежа
Как отмечают специалисты, жилищную субсидию назначают при наличии разницы между суммой платы за коммунальные услуги в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа, его размер напрямую зависит от вышеуказанного обязательного процента платежа.
В Пенсионном фонде напомнили, что обязательный процент платежа рассчитывают по формуле, утвержденной правительственным постановлением № 1156 (от 27.07.1998 г.) в случае предоставления жилищной субсидии".
Для того чтобы установить обязательный процент платежа, необходимо:
- рассчитать размер среднемесячного совокупного дохода домохозяйства;
- сумму среднемесячного совокупного дохода разделить на число членов домохозяйства и установить таким образом среднемесячный доход на одного человека;
- сумму дохода на одного человека нужно разделить на объем прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия (сейчас это 2589 гривен);
- полученный результат нужно разделить на два (что является базовым коэффициентом для назначения жилищной субсидии), после чего умножить на 15%.
Для того чтобы установить размер обязательного платежа, нужно обязательный процент платежа умножить на сумму среднемесячного совокупного дохода домохозяйства, добавили в ПФУ.
Что известно о субсидиях в 2023 году
В Украине жилищные субсидии выплачивают около 2,2 миллиона домохозяйств. Около полутора миллионов домохозяйств получают льготы на коммунальные услуги. В Госбюджете-2023 заложено 37 миллиардов гривен на выплаты.
На днях правительство утвердило упрощенный механизм обращения без обращений в органы Пенсионного фонда. Теперь члену семьи следует подать только упрощенное заявление. Далее органы ПФУ из официальных источников информации сами осуществят сбор и обработку данных, необходимых для назначения выплат.
Упрощенное обращение можно подать:
- в онлайн-кабинете на сайте Пенсионного фонда;
- в мобильном приложении ПФУ;
- на портале госуслуг "Дія".
Что еще стоит знать
Напомним, в июле украинцы получат жилищно-коммунальные платежки с большими суммами, учитывая повышение цен на электрическую энергию в начале лета. Теперь потребители будут платить по единому тарифу.
Также сообщалось, что в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый — 350-400 грн.