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Назначение субсидии: ПФУ рассказал об обязательном проценте платежа

5 июля 2023 08:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — ПФУ рассказал об обязательном проценте платежа
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, как установить размер обязательного процента, необходимого для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Его определяют для домохозяйств индивидуально и зависит от среднемесячных совокупных доходов на одного человека.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

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Обязательный процент платежа

Как отмечают специалисты, жилищную субсидию назначают при наличии разницы между суммой платы за коммунальные услуги в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа, его размер напрямую зависит от вышеуказанного обязательного процента платежа.

В Пенсионном фонде напомнили, что обязательный процент платежа рассчитывают по формуле, утвержденной правительственным постановлением № 1156 (от 27.07.1998 г.) в случае предоставления жилищной субсидии".

Для того чтобы установить обязательный процент платежа, необходимо:

  • рассчитать размер среднемесячного совокупного дохода домохозяйства;
  • сумму среднемесячного совокупного дохода разделить на число членов домохозяйства и установить таким образом среднемесячный доход на одного человека;
  • сумму дохода на одного человека нужно разделить на объем прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия (сейчас это 2589 гривен);
  • полученный результат нужно разделить на два (что является базовым коэффициентом для назначения жилищной субсидии), после чего умножить на 15%.

Для того чтобы установить размер обязательного платежа, нужно обязательный процент платежа умножить на сумму среднемесячного совокупного дохода домохозяйства, добавили в ПФУ.

Что известно о субсидиях в 2023 году

В Украине жилищные субсидии выплачивают около 2,2 миллиона домохозяйств. Около полутора миллионов домохозяйств получают льготы на коммунальные услуги. В Госбюджете-2023 заложено 37 миллиардов гривен на выплаты.

На днях правительство утвердило упрощенный механизм обращения без обращений в органы Пенсионного фонда. Теперь члену семьи следует подать только упрощенное заявление. Далее органы ПФУ из официальных источников информации сами осуществят сбор и обработку данных, необходимых для назначения выплат.

Упрощенное обращение можно подать:

  • в онлайн-кабинете на сайте Пенсионного фонда;
  • в мобильном приложении ПФУ;
  • на портале госуслуг "Дія".

Что еще стоит знать

Напомним, в июле украинцы получат жилищно-коммунальные платежки с большими суммами, учитывая повышение цен на электрическую энергию в начале лета. Теперь потребители будут платить по единому тарифу.

Также сообщалось, что в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый — 350-400 грн.

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