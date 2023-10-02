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Проблеми з оплатою комуналки в "Приват24": у Нафтогазі дали пояснення

2 жовтня 2023 10:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нафтогаз дав пояснення щодо проблем з оплати комуналки в Приват24
Застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" прокоментували проблеми, з якими стикаються клієнти під час оплати комунальних послуг у мобільному застосунку "Приват24". Йдеться про труднощі з оплатою за спожитий газ.

Про це йдеться у відповіді пресслужби ГК "Нафтогаз України" у Facebook.

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У соцмережі одна з клієнток запитала, як їй оплатити доставку природного газу, адже у застосунку "Приват24" немає її рахунку.

"Добрий день. Не можу оплатити доставку газу, Приват24 не знаходить мій рахунок, у чому причина? АТ Хмельницький", — йдеться у повідомленні.

Представники "Нафтогазу" у відповіді уточнили, що залишаються незмінними всі особисті рахунки споживачів АТ "Хмельницькгаз", тариф на розподіл природного газу, банківські реквізити для оплати.

Оплата за послуги з розподілу "блакитного палива" має відбуватися до 20 числа щомісяця. Також зберігається переплата перед АТ "Хмельницькгаз", її можна використати як оплату за майбутні періоди.

"Змінюються тільки методи передачі показань лічильників. З 1 по 5 число щомісяця зробити це можна в особистому кабінеті gas.ua. Натиснувши кнопку "Передати свідчення", у чат-боті GASUA у вайбері, телеграмі та месенджері Фейсбук, також натиснувши кнопку "Передати свідчення", — повідомили у пресслужбі.

 

нафтогаз
Джерело: ГК "Нафтогаз Україна"

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Нагадаємо, у компанії "Нафтогаз" пояснили, звідки беруться незрозумілі нарахування в платіжках за газ. Також пояснили, як чинити українцям, щоб у майбутньому уникнути цифр "із повітря".

Також у компанії "Нафтогаз" повідомили про введення нового способу передачі показань лічильника газу клієнтами. Щоб забезпечити правильний розрахунок платежів, необхідно передавати показання з 1 по 5 число кожного місяця.

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