Нафтогаз дал объяснение относительно проблем в оплате коммуналки в Приват24

Приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" прокомментировали проблемы, с которыми сталкиваются клиенты при оплате коммунальных услуг в мобильном приложении "Приват24". Речь идет о сложностях с оплатой за потребленный газ.

Об этом говорится в ответе пресс-службы ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

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В соцсети одна из клиенток спросила, как ей оплатить доставку природного газа, ведь в приложении "Приват24" нет ее счета.

"Добрый день. Не могу оплатить доставку газа, Приват24 не находит мой счет, в чем причина? АО Хмельницкий", — говорится в сообщении.

Представители "Нафтогаза" в ответе уточнили, что остаются неизменными все личные счета потребителей АО "Хмельницкгаз", тариф на распределение природного газа, банковские реквизиты для оплаты.

Оплата за услуги по распределению "голубого топлива" должна производиться до 20 числа ежемесячно. Также сохраняется переплата перед АО "Хмельницкгаз", ее можно использовать как оплату за будущие периоды.

"Изменяются только методы передачи показаний счетчиков. С 1 по 5 число ежемесячно сделать это можно в личном кабинете gas.ua. Нажав кнопку "Передать показания", в чат-боте GASUA в вайбере, телеграмме и мессенджере Фейсбук, также нажав кнопку "Передать показания", — сообщили в пресс-службе.

Источник: ГК "Нафтогаз Украина"

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Напомним, в компании "Нафтогаз" объяснили, откуда берутся непонятные начисления в платежках за газ. Также объяснили, как поступать украинцам, чтобы в будущем избежать цифр "с воздуха".

Также в компании "Нафтогаз" сообщили о введении нового способа передачи показаний счетчика газа клиентами. Чтобы обеспечить правильный расчет платежей, нужно передавать показания с 1 по 5 число каждого месяца.