Субсидії в Україні — ще одній категорії українців дадуть допомогу

Комунальні платіжки в Україні. Фото: google.com

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що право на отримання житлової пільги надано родинам, які виховують прийомних дітей. Проте є певні вимоги.

Про це розповіли у ПФУ.

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Правила призначення пільги

Як зазначають фахівці фонду, у праві на пільгу для таки родин є вимога щодо середньомісячного доходу на одного члена сім'ї. Від нього залежить розмір пільги. Зокрема, отримати 50% знижку на оплату комунальних послуг можна, якщо середньомісячний дохід родини на одну особу не більший 3,76 тис. гривень. Такій родині належить пільга у розмірі 50% для оплати "комуналки".

Така знижка поширюється на такі послуги:

оплата житла у рамках норм, передбачених українським законодавством (21 квадратний метр загальної площі житла на кожного члена родини, котрий проживає постійно проживає у приміщенні (зокрема, прийомну дитину), та додатково 10,5 квадратного метра на родину);

на користування житлово-комунальними послугами. Йдеться про газопостачання, електрику, решту послуг. На скраплений балонний газ для побутових потреб в рамках норм та соціальних нормативів, визначених урядом;

паливо, якщо у будинки нема центрального опалення.

Надання житлової субсидії

У ПФУ зауважують, що в разі перевищення середньомісячного доходу родини в розрахунку на одну особу у 3,76 тис. гривень — передбачається надання житлової субсидії.

Під час призначення субсидії, витрат на управління багатоквартирним будинком до складу домогосподарства прийомної родини включають діти, які не зареєстровані не мають реєстрації у приміщенні, проте фактично там живуть – на них розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи.

"При цьому доходи таких дітей (у разі наявності) в сукупний дохід домогосподарства для призначення субсидії не враховуються", — додали у фонді.

Більше про субсидії та пільги

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про те, що частина українців має право на 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Оформити її можуть виключно найбільш вразливі категорії населення.

Також ми писали, що в Україні державою гарантоване право на великі знижки з оплати природного газу. Зокрема, пільгу до 100% можуть оформити сім категорій громадян в рамках закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".