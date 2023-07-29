Субсидии в Украине — еще одной категории украинцев помогут

Коммунальные платежки в Украине. Фото: google.com

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что право на получение жилищной льготы предоставлено семьям, воспитывающим приемных детей. Однако есть определенные требования.

Об этом рассказали в ПФУ.

Читайте также:

Правила назначения льготы

Как отмечают специалисты фонда, в праве на льготу для семей есть требование относительно среднемесячного дохода на одного члена семьи. От него зависит размер льготы. В частности, получить 50% скидку на оплату коммунальных услуг можно, если среднемесячный доход семьи на одного человека не больше 3,76 тыс. гривен. Такой семье принадлежит льгота в размере 50% для оплаты "коммуналки".

Такая скидка распространяется на следующие услуги:

оплата жилья в рамках норм, предусмотренных украинским законодательством (21 квадратный метр общей площади жилья на каждого члена семьи, проживающего постоянно проживающего в помещении (в частности, приемного ребенка) и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью);

на пользование жилищно-коммунальными услугами. Речь идет о газоснабжении, электричестве, остальных услугах. на сжиженный баллонный газ для бытовых нужд в рамках норм и социальных нормативов, определенных правительством;

топливо, если дома нет центрального отопления.

Предоставление жилищной субсидии

В ПФУ отмечают, что в случае превышения среднемесячного дохода семьи в расчете на одного человека в 3,76 тыс. гривен — предполагается предоставление жилищной субсидии.

При назначении субсидии, расходов на управление многоквартирным домом в состав домохозяйства приемной семьи включают дети, которые не зарегистрированы, не имеют регистрации в помещении, однако фактически там живут — на них рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы.

"При этом доходы таких детей (при наличии) в совокупный доход домохозяйства для назначения субсидии не учитываются", — добавили в фонде.

Больше о субсидиях и льготах

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о том, что часть украинцев имеет право на 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Оформить ее могут только более уязвимые категории населения.

Также мы писали, что в Украине государством гарантировано право на большие скидки по оплате природного газа. В частности, льготу до 100% могут оформить семь категорий граждан в рамках закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".