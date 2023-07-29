Субсидии в Украине — еще одной категории украинцев помогут

Еще одной категории украинцев дадут субсидию: кого коснется
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что право на получение жилищной льготы предоставлено семьям, воспитывающим приемных детей. Однако есть определенные требования.
Об этом рассказали в ПФУ.
Правила назначения льготы
Как отмечают специалисты фонда, в праве на льготу для семей есть требование относительно среднемесячного дохода на одного члена семьи. От него зависит размер льготы. В частности, получить 50% скидку на оплату коммунальных услуг можно, если среднемесячный доход семьи на одного человека не больше 3,76 тыс. гривен. Такой семье принадлежит льгота в размере 50% для оплаты "коммуналки".
Такая скидка распространяется на следующие услуги:
- оплата жилья в рамках норм, предусмотренных украинским законодательством (21 квадратный метр общей площади жилья на каждого члена семьи, проживающего постоянно проживающего в помещении (в частности, приемного ребенка) и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью);
- на пользование жилищно-коммунальными услугами. Речь идет о газоснабжении, электричестве, остальных услугах. на сжиженный баллонный газ для бытовых нужд в рамках норм и социальных нормативов, определенных правительством;
- топливо, если дома нет центрального отопления.
Предоставление жилищной субсидии
В ПФУ отмечают, что в случае превышения среднемесячного дохода семьи в расчете на одного человека в 3,76 тыс. гривен — предполагается предоставление жилищной субсидии.
При назначении субсидии, расходов на управление многоквартирным домом в состав домохозяйства приемной семьи включают дети, которые не зарегистрированы, не имеют регистрации в помещении, однако фактически там живут — на них рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы.
"При этом доходы таких детей (при наличии) в совокупный доход домохозяйства для назначения субсидии не учитываются", — добавили в фонде.
Больше о субсидиях и льготах
Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о том, что часть украинцев имеет право на 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Оформить ее могут только более уязвимые категории населения.
Также мы писали, что в Украине государством гарантировано право на большие скидки по оплате природного газа. В частности, льготу до 100% могут оформить семь категорий граждан в рамках закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".