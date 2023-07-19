Комунальні платежі — декому з українців повернуть кошти за газ

Грошові кошти в руках. Фото: google.com

Українські споживачі можуть повернути кошти, переплачені за природний газ. Таке могло статися під час зміни постачальника.

Про це розповіла "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" у соцмережі Facebook.

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Повернення переплачених коштів за "комуналку"

"Шановні клієнти, якщо ви змінили постачальника газу, але оплатили рахунки за спожите блакитне паливо попередній компанії, гроші можна повернути", — написали у компанії.

З весни минулого року на обслуговування "Нафтогазом" були переведені до 98% споживачів, тоді як деякі з них помилково перерахували кошти попереднім постачальникам.

У компанії у таких випадках радять звертатися особисто до попередніх газопостачальних компаній, де потрібно написати заяву на повернення переплачених коштів. Такі компанії мають упродовж п'яти календарних днів дати відповідь та повернути переплату. Хоч дієвого механізму щодо переведення коштів та взаєморозрахунків між постачальниками немає, громадяни можуть самі стати ініціатором повернення власних коштів.

"Лише клієнт має право забрати свою переплату у попереднього постачальника газу", — наголосили у Нафтогазі.

Водночас, якщо попередні постачальники будуть ігнорувати письмові вимоги щодо повернення переплати споживачам, то останні мають право на компенсацію у розмірах та порядку, передбачених мінімальними стандартами та вимогами щодо якості обслуговування побутових споживачів та постачання газу, які затверджені постановою № 1156 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 21.09.2017 року.

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Інші цифри у платіжках

Раніше у "Нафтогазі" пояснили, звідки беруться інші нарахування в комунальних платіжках за газ. Так, однією з причин неправильних нарахувань є невчасна передача показань лічильників чи ненадання взагалі.

У випадках неотримання даних до 5 числа облгази самостійно вказують обсяги споживання газу (на рівні середнього споживання).

Більше про Нафтогаз

Нагадаємо, в компанії "Нафтогаз" повідомили про введення нового способу передачі показань лічильника газу клієнтами. Щоб забезпечити правильний розрахунок платежів, необхідно передавати показання з 1 по 5 число кожного місяця.

Також "Нафтогаз" продовжив дію тарифу "Фіксований" на найближчий опалювальний сезон. А це означає, що ціни не підвищуватимуть, принаймні до 1 травня 2024 року.