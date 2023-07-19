Коммунальные платежи — некоторым украинцам вернут средства за газ

Уплата "коммуналки": кому из украинцев вернут деньги
Украинские потребители могут вернуть средства, переплаченные за природный газ. Такое могло произойти при смене поставщика.
Об этом рассказала "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook.
Возврат переплаченных средств за "коммуналку"
"Уважаемые клиенты, если вы сменили поставщика газа, но оплатили счета за потребленное голубое топливо предыдущей компании, деньги можно вернуть", — написали в компании.
С весны прошлого года на обслуживание "Нафтогазом" были переведены до 98% потребителей, в то время как некоторые из них по ошибке перечислили средства предыдущим поставщикам.
В компании в таких случаях советуют обращаться лично в предыдущие газоснабжающие компании, где нужно написать заявление на возврат переплаченных средств. Такие компании должны в течение пяти календарных дней дать ответ и вернуть переплату. Хотя действенного механизма перевода средств и взаиморасчетов между поставщиками нет, граждане могут сами стать инициатором возврата собственных средств.
"Только клиент имеет право забрать свою переплату у предыдущего поставщика газа", — подчеркнули в Нафтогазе.
В то же время, если предыдущие поставщики будут игнорировать письменные требования о возврате переплаты потребителям, то последние имеют право на компенсацию в размерах и порядке, предусмотренных минимальными стандартами и требованиями по качеству обслуживания бытовых потребителей и поставки газа, утвержденные постановлением № 1156 Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от 21.09.2017 года.
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Другие цифры в платежках
Ранее в "Нафтогазе" объяснили, откуда берутся другие начисления в коммунальных платежках за газ. Так, одной из причин неправильных начислений является несвоевременная передача показаний счетчиков или непредоставление вообще.
В случаях неполучения данных до 5 числа облгазы самостоятельно указывают объемы потребления газа (на уровне среднего потребления).
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Напомним, в компании "Нафтогаз" сообщили о введении нового способа передачи показаний счетчика газа клиентами. Чтобы обеспечить правильный расчет платежей, нужно передавать показания с 1 по 5 число каждого месяца.
Также "Нафтогаз" продлил действие тарифа "Фиксованный" на ближайший отопительный сезон. А это значит, что цены не будут повышаться, по крайней мере, до 1 мая 2024 года.