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Уплата "коммуналки": кому из украинцев вернут деньги

19 июля 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Коммунальные платежи — некоторым украинцам вернут средства за газ
Денежные денежные средства в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские потребители могут вернуть средства, переплаченные за природный газ. Такое могло произойти при смене поставщика.

Об этом рассказала "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook.

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Возврат переплаченных средств за "коммуналку"

"Уважаемые клиенты, если вы сменили поставщика газа, но оплатили счета за потребленное голубое топливо предыдущей компании, деньги можно вернуть", — написали в компании.

С весны прошлого года на обслуживание "Нафтогазом" были переведены до 98% потребителей, в то время как некоторые из них по ошибке перечислили средства предыдущим поставщикам.

В компании в таких случаях советуют обращаться лично в предыдущие газоснабжающие компании, где нужно написать заявление на возврат переплаченных средств. Такие компании должны в течение пяти календарных дней дать ответ и вернуть переплату. Хотя действенного механизма перевода средств и взаиморасчетов между поставщиками нет, граждане могут сами стать инициатором возврата собственных средств.

"Только клиент имеет право забрать свою переплату у предыдущего поставщика газа", — подчеркнули в Нафтогазе.

В то же время, если предыдущие поставщики будут игнорировать письменные требования о возврате переплаты потребителям, то последние имеют право на компенсацию в размерах и порядке, предусмотренных минимальными стандартами и требованиями по качеству обслуживания бытовых потребителей и поставки газа, утвержденные постановлением № 1156 Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от 21.09.2017 года.

Контактные номера:

  • +380 66 300 28 88
  • +380 98 300 28 88
  • +380 93 300 28 88

Другие цифры в платежках

Ранее в "Нафтогазе" объяснили, откуда берутся другие начисления в коммунальных платежках за газ. Так, одной из причин неправильных начислений является несвоевременная передача показаний счетчиков или непредоставление вообще.

В случаях неполучения данных до 5 числа облгазы самостоятельно указывают объемы потребления газа (на уровне среднего потребления).

Больше о Нафтогазе

Напомним, в компании "Нафтогаз" сообщили о введении нового способа передачи показаний счетчика газа клиентами. Чтобы обеспечить правильный расчет платежей, нужно передавать показания с 1 по 5 число каждого месяца.

Также "Нафтогаз" продлил действие тарифа "Фиксованный" на ближайший отопительный сезон. А это значит, что цены не будут повышаться, по крайней мере, до 1 мая 2024 года.

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