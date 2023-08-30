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Субсидия на "коммуналку": кто в Украине сможет ее получить

30 августа 2023 08:18
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии на коммуналку — кто из украинцев сможет ее получить
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, кто осенью будет иметь право на жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг. Также известно, кто потеряет право на помощь.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Кто имеет право на субсидию

Как отмечают специалисты фонда, субсидию назначают одному из лиц, зарегистрированным в жилом помещении. При назначении помощи учитывают доходы членов семьи лица из состава домохозяйства, если зарегистрированное (фактическое) место жительства отличается от адреса домохозяйства.

Если в жилых помещениях прописаны несовершеннолетние дети без родительской опеки (попечительства), недееспособные лица трудоспособного возраста, над которыми также установлена опека, субсидию назначают по заявлению опекуна/попечителя.

Субсидию могут назначить по фактическому месту жительства гражданам, снимающим жилье на основании договора аренды, или индивидуальным застройщикам, дома которых не сданы в эксплуатацию.

Помощь также могут назначить одному из членов домохозяйства, которые не зарегистрированы в доме, но фактически проживают в нем без заключенного договора аренды, если они являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).

"В случаях назначения жилищной субсидии арендаторам и ВПЛ состав домохозяйства декларируется заявителем во время обращения за назначением жилищной субсидии с добавлением к заявлению соответствующих документов, подтверждающих проживание по фактическому адресу домохозяйства", — говорится в сообщении ПФУ.

В то же время субсидию не могут назначить одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту фактического жительства гражданина.

 

субсидии
Источник: ПФУ

За что могут лишить субсидии

По действующему законодательству, гражданам могут отменить предоставление субсидии в случае:

  • наличия задолженности за жилищно-коммунальные услуги более чем в 680 грн;
  • если член семьи не платит ЕСВ более трех месяцев;
  • в случае, если за последние шесть месяцев член семьи приобрел имущество более чем на 50 тыс. грн;
  • в случае, если у семьи кто-то имеет депозит на более чем 100 тыс. грн;
  • площадь квартиры больше 130 кв. м, дома — за 230 кв. м;
  • есть автомобиль, которому меньше пяти лет, два автомобиля, которым меньше 15 лет;
  • если в семье есть взрослый, официально не обучающийся, не работающий, без статуса официального безработного;
  • работающий член семьи получает меньший доход от минимального размера выплат.

Больше о субсидиях

Напомним, в стране возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.

Также сообщалось, что в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.

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