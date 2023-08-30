Субсидии на коммуналку — кто из украинцев сможет ее получить

Субсидия на "коммуналку": кто в Украине сможет ее получить
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, кто осенью будет иметь право на жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг. Также известно, кто потеряет право на помощь.
Об этом говорится в материалах ПФУ.
Кто имеет право на субсидию
Как отмечают специалисты фонда, субсидию назначают одному из лиц, зарегистрированным в жилом помещении. При назначении помощи учитывают доходы членов семьи лица из состава домохозяйства, если зарегистрированное (фактическое) место жительства отличается от адреса домохозяйства.
Если в жилых помещениях прописаны несовершеннолетние дети без родительской опеки (попечительства), недееспособные лица трудоспособного возраста, над которыми также установлена опека, субсидию назначают по заявлению опекуна/попечителя.
Субсидию могут назначить по фактическому месту жительства гражданам, снимающим жилье на основании договора аренды, или индивидуальным застройщикам, дома которых не сданы в эксплуатацию.
Помощь также могут назначить одному из членов домохозяйства, которые не зарегистрированы в доме, но фактически проживают в нем без заключенного договора аренды, если они являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).
"В случаях назначения жилищной субсидии арендаторам и ВПЛ состав домохозяйства декларируется заявителем во время обращения за назначением жилищной субсидии с добавлением к заявлению соответствующих документов, подтверждающих проживание по фактическому адресу домохозяйства", — говорится в сообщении ПФУ.
В то же время субсидию не могут назначить одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту фактического жительства гражданина.
За что могут лишить субсидии
По действующему законодательству, гражданам могут отменить предоставление субсидии в случае:
- наличия задолженности за жилищно-коммунальные услуги более чем в 680 грн;
- если член семьи не платит ЕСВ более трех месяцев;
- в случае, если за последние шесть месяцев член семьи приобрел имущество более чем на 50 тыс. грн;
- в случае, если у семьи кто-то имеет депозит на более чем 100 тыс. грн;
- площадь квартиры больше 130 кв. м, дома — за 230 кв. м;
- есть автомобиль, которому меньше пяти лет, два автомобиля, которым меньше 15 лет;
- если в семье есть взрослый, официально не обучающийся, не работающий, без статуса официального безработного;
- работающий член семьи получает меньший доход от минимального размера выплат.
Больше о субсидиях
Напомним, в стране возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.
Также сообщалось, что в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.