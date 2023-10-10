Субсидії в Україні — як надають допомогу у разі розлучення

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як відбувається надання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг у разі розлучення подружжя. Важливу роль грає те, чи є в родині діти.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Надання субсидії розлученим

У ПФУ уточнили нюанси призначення житлової субсидії, якщо за нею звернувся хтось із подружжя після розлучення. Оскільки під час розрахунку беруть до уваги доходи усієї родини, то у вищевказаному випадку у фонді розповіли, чи враховуються доходи обох із подружжя, які мають дитину, якщо вже живуть окремо.

У ПФУ зазначили, що за таких умов під час призначення допомоги не береться до уваги фінансовий стан другого з батьків, який не живе з дитиною.

Відповідне питання регулює пункт 24 "Положення про порядок призначення житлових субсидій", який затверджено урядовою постановою від 21.10.1995 № 848).

"Якщо подружжя розлучилося, при призначенні житлової субсидії одному з батьків, який проживає з дитиною, доходи іншого з батьків дитини не враховуються", — зауважили фахівці фонду.

Як зауважують у ПФУ, потрібно подавати нову заяву та декларацію у разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) громадян, складу родини члена домогосподарства, переліку отримуваних комунальних послуг, умов надання.

Субсидії на оплату комунальних послуг призначають з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону та розраховують:

на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний період — з 1 жовтня по 30 квітня.

Як самостійно дізнатися про розмір субсидії

Громадяни можуть самі дізнатися про новий розмір субсидії на офіційному порталі Міністерства соцполітики. Для цього потрібно:

зайти на портал subsidii.ioc.gov.ua;

ввести особисту інформацію — область, місто, вулицю, номер будинку та квартири;

ввести прізвище та ім'я, номер паспорта

підтвердити, що людина — не робот, натиснути "Шукати".

У віконці з'являться дані щодо нарахування субсидії за конкретною адресою, на певний період, та у визначеному обсязі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в уряді прокоментували рекомендації Сполучених Штатів щодо лібералізації тарифів на природний газ та електричну енергію. Водночас експерти сумніваються, що коштів, передбачених на житлові субсидії, у такому випадку вистачить на всіх.

Також ми писали, що уряд повернув газопостачальній компанії "Нафтогаз України" функції так званого постачальника "останньої надії". Компанія забезпечуватиме українців "блакитним паливом" весь період воєнного стану та ще упродовж пів року після його скасування.