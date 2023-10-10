Субсидии в Украине — как предоставляют помощь в случае развода

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как происходит предоставление помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае развода супругов. Важную роль играет то, есть ли в семье дети.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Предоставление субсидии разведенным

В ПФУ уточнили нюансы назначения жилищной субсидии, если за ней обратился кто-то из супругов после развода. Поскольку при расчете принимают во внимание доходы всей семьи, то в вышеуказанном случае в фонде рассказали, учитываются ли доходы обоих супругов, имеющих ребенка, если уже живут отдельно.

В ПФУ отметили, что при таких условиях при назначении помощи не принимается во внимание финансовое состояние второго родителя, не живущего с ребенком.

Соответствующий вопрос регулирует пункт 24 "Положения о порядке назначения жилищных субсидий", утвержденный правительственным постановлением от 21.10.1995 № 848.

"Если супруги развелись, при назначении жилищной субсидии одному из родителей, проживающему с ребенком, доходы другого родителя ребенка не учитываются", — отметили специалисты фонда.

Как отмечают в ПФУ, нужно подавать новое заявление и декларацию в случае изменения состава зарегистрированных (фактически проживающих) в жилом помещении (дома) граждан, состава семьи члена домохозяйства, перечня получаемых коммунальных услуг, условий предоставления.

Субсидии на оплату коммунальных услуг назначают с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона и рассчитывают:

на неотапливаемый сезон — с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный период — с 1 октября по 30 апреля.

Как самостоятельно узнать размер субсидии

Граждане могут сами узнать новый размер субсидии на официальном портале Министерства соцполитики. Для этого нужно:

зайти на портал subsidii.ioc.gov.ua;

ввести личную информацию — область, город, улицу, номер дома и квартиры;

ввести фамилию и имя, номер паспорта

подтвердить, что человек — не робот, нажать "Искать".

В открывшемся окошке появятся данные по начислению субсидии по конкретному адресу, на определенный период, и в определенном объеме.

Что еще стоит знать

Напомним, в правительстве прокомментировали рекомендации Соединенных Штатов по либерализации тарифов на природный газ и электрическую энергию. В то же время, эксперты сомневаются, что средств, предусмотренных на жилищные субсидии, в таком случае хватит на всех.

Также мы писали, что правительство вернуло газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" функции так называемого поставщика "последней надежды". Компания будет обеспечивать украинцев "голубым топливом" весь период военного положения и еще полгода после его отмены.