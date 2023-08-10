Субсидія в один клік — як і коли можна буде оформити допомогу через Дію

Портал держпослуг "Дія". Фото: google.com

В Україні спрощена система оформлення житлових субсидій через портал державних послуг "Дія" запрацює вкінці поточного року. У холодну пору року має збільшитися кількість отримувачів такої державної допомоги.

Про це розповіла голова Міністерства соціальної політики Оксани Жолнович.

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Оформлення субсидії в "Дії" в один клік"

За словами Жолнович, держава продовжить надавати субсидії на опалювальний сезон, адже це є пріоритетною допомогою. Нині фахівці працюють над реалізацією спрощеного варіанту подачі заяв через "Дію".

"Зараз повністю цифровізуємо цю послугу. З грудня таку допомогу можна буде оформити в "Дії" в один клік", — пояснила міністр.

Оскільки в Україні 1 червня підвищили тариф на електричну енергію для населення, відповідно, має збільшитися кількість охочих отримати допомогу від держави, зі свого боку — влада гарантує пришвидшену процедуру її оформлення.

"Влітку відбулося підвищення цін на енергоресурси, тому ми розуміємо, що збільшиться кількість людей, які потребуватимуть такої послуги. І ми готуємося до цього", — повідомила Жолнович.

Швидке оформлення субсидій

У червні уряд погодив запровадження в країні експерименту — спрощеної процедури звернення громадян за субсидіями та швидкої відповіді від фахівців Пенсійного фонду Україн (ПФУ).

Щоб подати прохання про по допомогу, уповноваженому члену родини необхідно подати лише заяву, де вказати відомості про членів домогосподарства, на яких має бути призначено субсидія, місце проживання та реквізити рахунку, куди будуть зараховуватися кошти у випадку призначення. Після чого спеціалісти ПФУ з офіційних джерел інформації самостійно здійснюватимуть збір та обробку даних, необхідних для призначення допомоги.

Тож, фізично відвідувати відділення Пенсійного фонду для подання заяви більше не потрібно.

Дистанційно це можна зробити:

в онлайн-кабінеті на е-порталі ПФУ;

у мобільному застосунку ПФУ;

під кінець року — на порталі "Дія".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.

Також ми писали, що в газопостачальній компанії "Нафтогаз України", яка обслуговує близько 98% населення, розповіли про важливі зміни в отриманні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидії на газ почнуть призначати по-новому.