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Субсидия в "один клик": как и когда можно будет оформить помощь через "Дію"

10 августа 2023 07:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидия в один клик — как и когда можно будет оформить помощь через Дію
Портал госуслуг "Дія". Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине упрощенная система оформления жилищных субсидий через портал государственных услуг "Дія" заработает в конце текущего года. В холодное время года должно увеличиться количество получателей такой государственной помощи.

Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Оксаны Жолнович.

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По словам Жолнович, государство продолжит предоставлять субсидии на отопительный сезон, ведь это приоритетная помощь. В настоящее время специалисты работают над реализацией упрощенного варианта подачи заявлений через "Дію".

"Сейчас полностью цифровизируем эту услугу. С декабря такую помощь можно будет оформить у "Дія" в один клик", — пояснила министр.

Поскольку в Украине 1 июня повысили тариф на электрическую энергию для населения, соответственно, должно увеличиться количество желающих получить помощь от государства, со своей стороны власти гарантируют ускоренную процедуру ее оформления.

"Летом произошло повышение цен на энергоресурсы, поэтому мы понимаем, что увеличится количество людей, нуждающихся в такой услуге. И мы готовимся к этому", — сообщила Жолнович.

Быстрое оформление субсидий

В июне правительство согласовало введение в стране эксперимента — упрощенной процедуры обращения граждан за субсидиями и быстрого ответа от специалистов Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Чтобы подать прошение о помощи, уполномоченному члену семьи необходимо подать только заявление, где нужно указать сведения о членах домохозяйства, на которых должна быть назначена субсидия, местожительство и реквизиты счета, куда будут зачисляться средства в случае назначения. После чего специалисты ПФУ из официальных источников информации будут самостоятельно осуществлять сбор и обработку данных, необходимых для назначения помощи.

Поэтому физически посещать отделения Пенсионного фонда для подачи заявления больше не нужно.

Дистанционно это можно сделать:

  • в онлайн-кабинете на е-портале ПФУ;
  • в мобильном приложении ПФУ;
  • к концу года — на портале "Дія".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине выросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.

Также мы писали, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", обслуживающей около 98% населения, рассказали о важных изменениях в получении пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг. Субсидии на газ начнут назначать по-новому.

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