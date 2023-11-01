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Субсидії для пенсіонерів будуть надані тільки при виконанні цих двох умов

1 листопада 2023 07:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Житлові субсидії в Україні — які умови призначення допомоги для пенсіонерів
Жінка похилого віку. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні пенсіонери можуть оформити допомогу на сплату житлово-комунальних послуг на опалювальний сезон 2023-2024. Для того, щоб отримати житлові субсидії, необхідно подати заяву та деякі документи.

Про те, як це зробити правильно, йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Оформлення субсидій пенсіонерам

Як зазначають у ПФУ, якщо людина пенсійного віку зареєстрована та самотньо проживає в оселі, необхідно надати до органів фонду лише заяву та декларацію. У разі, якщо в житлі зареєстрований ще якась особа, однак проживає за іншою адресою, додатково треба надати документи, де буде зазначене підтвердження її непроживання. Це можуть бути такі документи:

  • довідки про навчання такого громадянина;
  • довідки про працевлаштування особи в іншому місті;
  • довідки з ЖЕКу, ОСББ чи ЖБК щодо непроживання громадянина;
  • довідки про сплату житлово-комунальних послуг за іншою адресою;
  • акти обстежень матеріально-побутових умов іншого місця проживання громадянина.

У разі наявності заборгованості пенсіонера з оплати комуналки, необхідно надати фахівцям ПФУ:

  • документи про її погашення (якщо є);
  • договори з постачальниками щодо реструктуризації боргу за послуги;
  • судові ухвали про відкриття проваджень у справі у разі оскарження заборгованості.

Фахівці Пенсійного фонду для розрахунку житлових субсидій з жовтня цього року беруть до уваги доходи членів домогосподарства за перший та другий квартали, а от щодо пенсіонерів, то звертають увагу на доходи у вигляді пенсії, яку було нараховано за серпень відповідного року.

Куди звертатися за субсидією пенсіонеру

Громадяни непрацездатного віку можуть подавати заяви та пакет документів як особисто, так і дистанційно в електронній формі:

Також можна надати пакет документів у паперовій формі, звернувшись у відділення ПФУ, до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради.

Окрім того, пенсіонер може надіслати заяву на адресу органу ПФУ поштою.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні можуть змінитися цього року. Експерти розповіли, які мали б бути реальні ціни, якби уряд не взяв під контроль процес подорожчання на початку повномасштабної війни.

Також ми писали, що в Україні у жовтні 2023 року житлову субсидію почнуть розраховувати на опалювальний сезон. Через це розмір допомоги буде значно більший.

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