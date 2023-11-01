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Субсидии для пенсионеров будут предоставлены только при выполнении этих двух условий

1 ноября 2023 07:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Жилищные субсидии в Украине — какие условия назначения помощи для пенсионеров
Женщина пожилого возраста. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине пенсионеры могут оформить пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг на отопительный сезон 2023-2024. Для того, чтобы получить жилищные субсидии, необходимо подать заявление и некоторые документы.

О том, как это сделать правильно, говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Оформление субсидий пенсионерам

Как отмечают в ПФУ, если человек пенсионного возраста зарегистрирован и одиноко проживает в доме, необходимо предоставить в органы фонда только заявление и декларацию. В случае, если в жилье зарегистрировано еще какое-либо лицо, однако проживает по другому адресу, дополнительно нужно предоставить документы, где будет указано подтверждение его непроживания. Это могут быть следующие документы:

  • справки об обучении такого гражданина;
  • справки о трудоустройстве лица в другом городе;
  • справки из ЖЭКа, ОСМД или ЖСК о непроживании гражданина;
  • справки об оплате жилищно-коммунальных услуг по другому адресу;
  • акты обследований материально-бытовых условий иного места жительства гражданина.

В случае наличия задолженности пенсионера по оплате коммуналки, необходимо предоставить специалистам ПФУ:

  • документы о ее погашении (если есть);
  • договоры с поставщиками по реструктуризации долга за услуги;
  • судебные решения об открытии производств по делу в случае обжалования задолженности.

Специалисты Пенсионного фонда для расчета жилищных субсидий с октября этого года принимают во внимание доходы членов домохозяйства за первый и второй кварталы, а вот в отношении пенсионеров, обращают внимание на доходы в виде пенсии, которая была начислена за август соответствующего года.

Куда обращаться за субсидией пенсионеру

Граждане нетрудоспособного возраста могут подавать заявления и пакет документов как лично, так и дистанционно в электронной форме:

Также можно предоставить пакет документов в бумажной форме, обратившись в отделение ПФУ, к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Кроме того, пенсионер может отправить заявление в адрес органа ПФУ по почте.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине могут измениться в текущем году. Эксперты рассказали, какие должны быть реальные цены, если бы правительство не взяло под контроль процесс подорожания в начале полномасштабной войны.

Также мы писали, что в Украине в октябре 2023 года жилищные субсидии начнут рассчитывать на отопительный сезон. Поэтому размер помощи будет значительно больше.

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