Жилищные субсидии в Украине — какие условия назначения помощи для пенсионеров

Субсидии для пенсионеров будут предоставлены только при выполнении этих двух условий
В Украине пенсионеры могут оформить пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг на отопительный сезон 2023-2024. Для того, чтобы получить жилищные субсидии, необходимо подать заявление и некоторые документы.
О том, как это сделать правильно, говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Оформление субсидий пенсионерам
Как отмечают в ПФУ, если человек пенсионного возраста зарегистрирован и одиноко проживает в доме, необходимо предоставить в органы фонда только заявление и декларацию. В случае, если в жилье зарегистрировано еще какое-либо лицо, однако проживает по другому адресу, дополнительно нужно предоставить документы, где будет указано подтверждение его непроживания. Это могут быть следующие документы:
- справки об обучении такого гражданина;
- справки о трудоустройстве лица в другом городе;
- справки из ЖЭКа, ОСМД или ЖСК о непроживании гражданина;
- справки об оплате жилищно-коммунальных услуг по другому адресу;
- акты обследований материально-бытовых условий иного места жительства гражданина.
В случае наличия задолженности пенсионера по оплате коммуналки, необходимо предоставить специалистам ПФУ:
- документы о ее погашении (если есть);
- договоры с поставщиками по реструктуризации долга за услуги;
- судебные решения об открытии производств по делу в случае обжалования задолженности.
Специалисты Пенсионного фонда для расчета жилищных субсидий с октября этого года принимают во внимание доходы членов домохозяйства за первый и второй кварталы, а вот в отношении пенсионеров, обращают внимание на доходы в виде пенсии, которая была начислена за август соответствующего года.
Куда обращаться за субсидией пенсионеру
Граждане нетрудоспособного возраста могут подавать заявления и пакет документов как лично, так и дистанционно в электронной форме:
- через портал е-услуг Пенсионного фонда;
- через приложение ПФУ;
- через портал госуслуг "Дія".
Также можно предоставить пакет документов в бумажной форме, обратившись в отделение ПФУ, к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.
Кроме того, пенсионер может отправить заявление в адрес органа ПФУ по почте.
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Напомним, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине могут измениться в текущем году. Эксперты рассказали, какие должны быть реальные цены, если бы правительство не взяло под контроль процесс подорожания в начале полномасштабной войны.
Также мы писали, что в Украине в октябре 2023 года жилищные субсидии начнут рассчитывать на отопительный сезон. Поэтому размер помощи будет значительно больше.
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