Комуналка може подорожчати вже цього року — як зміняться ціни

Тарифи в Україні можуть підвищити вже цього року — до яких цін слід готуватися
Тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні можуть змінитися цього року. Експерти розповіли, які мали б бути реальні ціни, якби уряд не взяв під контроль процес подорожчання на початку повномасштабної війни.
Про це розповіли економічні експерти.
Як можуть змінитися тарифи
Хоч Кабінет міністрів заборонив підвищувати тарифи до кінця дії воєнного стану, ціни можуть зрости.
За словами експертки у питанні житлово-комунальних послуг Тетяни Бойко, тарифи можуть зрости суттєво. Зараз ціни перебувають на гранично низькому рівні.
Зокрема, вартість природного газу мала б становити 10-12 гривень за один кубічний метр. Нині тариф "Нафтогазу", що обслуговує 98% споживачів, встановлено на рівні 7,96 гривні. Також компанія є "постачальником останньої надії".
Що стосується електричної енергії, то вона має обґрунтовано подорожчати удвічі — 5–7 гривень за кіловат. Нині послуга коштує 2,64 гривні за кіловат. Така вартість продиктована суттєвим пошкодженням вітчизняної енергосистеми.
Водночас ціна на холодну воду має додати 50%, а гаряча — щонайменше 70%.
Причини подорожчання комуналки
На початку осені 2023 року Сполучені Штати надіслали Україні рекомендації з лібералізації тарифів електроенергію та газ. На підвищення цін до рівня ринкових відвели рік.
На таке прохання в уряді відповіли, що допускають затвердження відповідного рішення. Як наголосили у Міністерстві соціальної політики, влада подбає разом з цим про достатню суму житлових субсидій.
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Нагадаємо, в Україні одній з категорій споживачів подаватимуть електричну енергію безперебійно під час можливих відключень. Кабінет міністрів знову надав такі преференції для споживачів, які одержують її з-за кордону.
Також ми писали, що вже у листопаді 2023 року для деяких українців зросте тариф на електричну енергію. Це випливає з постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
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