Комуналка може подорожчати вже цього року — як зміняться ціни

Комунальні платіжки. Фото: ПФУ

Тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні можуть змінитися цього року. Експерти розповіли, які мали б бути реальні ціни, якби уряд не взяв під контроль процес подорожчання на початку повномасштабної війни.

Про це розповіли економічні експерти.

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Як можуть змінитися тарифи

Хоч Кабінет міністрів заборонив підвищувати тарифи до кінця дії воєнного стану, ціни можуть зрости.

За словами експертки у питанні житлово-комунальних послуг Тетяни Бойко, тарифи можуть зрости суттєво. Зараз ціни перебувають на гранично низькому рівні.

Зокрема, вартість природного газу мала б становити 10-12 гривень за один кубічний метр. Нині тариф "Нафтогазу", що обслуговує 98% споживачів, встановлено на рівні 7,96 гривні. Також компанія є "постачальником останньої надії".

Що стосується електричної енергії, то вона має обґрунтовано подорожчати удвічі — 5–7 гривень за кіловат. Нині послуга коштує 2,64 гривні за кіловат. Така вартість продиктована суттєвим пошкодженням вітчизняної енергосистеми.

Водночас ціна на холодну воду має додати 50%, а гаряча — щонайменше 70%.

Причини подорожчання комуналки

На початку осені 2023 року Сполучені Штати надіслали Україні рекомендації з лібералізації тарифів електроенергію та газ. На підвищення цін до рівня ринкових відвели рік.

На таке прохання в уряді відповіли, що допускають затвердження відповідного рішення. Як наголосили у Міністерстві соціальної політики, влада подбає разом з цим про достатню суму житлових субсидій.

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Нагадаємо, в Україні одній з категорій споживачів подаватимуть електричну енергію безперебійно під час можливих відключень. Кабінет міністрів знову надав такі преференції для споживачів, які одержують її з-за кордону.

Також ми писали, що вже у листопаді 2023 року для деяких українців зросте тариф на електричну енергію. Це випливає з постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).