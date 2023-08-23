Субсидии для ВПЛ — кто и как может оформить государственную помощь

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине переселенцы могут рассчитывать на жилищные субсидии на ближайший отопительный сезон 2023/2024. Правила их оформления для живущих на новом месте, несколько иные.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

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Как получить субсидию ВПЛ

Как отмечают в ведомстве, украинское законодательство предоставляет право внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг. То есть речь идет о лицах даже без регистрации, но с фактическим проживанием в доме без договора аренды.

В таких случаях к заявлениям о назначении субсидий следует прилагать документы, которые могут подтвердить проживание по новому адресу домохозяйства. В министерстве уточняют, что это может быть справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Для того, чтобы получить жилищную субсидию, переселенцы должны обращаться в один из государственных органов. Речь идет о:

уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, горсовета соответствующей тергромады;

Центр предоставления админуслуг (ЦНАП);

сервисный центр Пенсионного фонда (ПФУ).

Кроме того, субсидии можно оформить дистанционно с помощью следующих сервисов:

портал государственных услуг "Дія";

веб-портал электронных услуг ПФУ;

мобильное приложение Пенсионного фонда.

Оформляют субсидии на основе такого пакета документов:

заявление о назначении жилищной субсидии;

право на доходы и расходы, где декларируется состав домохозяйства;

паспорт гражданина;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справка внутренне перемещенного лица.

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Напомним, в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.

Также сообщалось, что в стране возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.