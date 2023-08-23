Субсидии для ВПЛ — кто и как может оформить государственную помощь

Субсидии для переселенцев: кто и как может оформить помощь
В Украине переселенцы могут рассчитывать на жилищные субсидии на ближайший отопительный сезон 2023/2024. Правила их оформления для живущих на новом месте, несколько иные.
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.
Как получить субсидию ВПЛ
Как отмечают в ведомстве, украинское законодательство предоставляет право внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг. То есть речь идет о лицах даже без регистрации, но с фактическим проживанием в доме без договора аренды.
В таких случаях к заявлениям о назначении субсидий следует прилагать документы, которые могут подтвердить проживание по новому адресу домохозяйства. В министерстве уточняют, что это может быть справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица.
Для того, чтобы получить жилищную субсидию, переселенцы должны обращаться в один из государственных органов. Речь идет о:
- уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, горсовета соответствующей тергромады;
- Центр предоставления админуслуг (ЦНАП);
- сервисный центр Пенсионного фонда (ПФУ).
Кроме того, субсидии можно оформить дистанционно с помощью следующих сервисов:
- портал государственных услуг "Дія";
- веб-портал электронных услуг ПФУ;
- мобильное приложение Пенсионного фонда.
Оформляют субсидии на основе такого пакета документов:
- заявление о назначении жилищной субсидии;
- право на доходы и расходы, где декларируется состав домохозяйства;
- паспорт гражданина;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- справка внутренне перемещенного лица.
Больше о субсидиях
Напомним, в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.
Также сообщалось, что в стране возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.