Субсидії і діти — як вливає на розмір допомоги соцвиплата при народженні дитини

Жінка з дитиною. Фото: Unplush

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як на розмір житлової субсидії впливає державна допомога, яку надають при народженні дитини. Деякі соцвиплати враховують частково.

Про це інформує Social.com.ua.

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Виплати при народженні дитини

У межах закону "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", родини мають право на державну допомогу під час народження малюка та упродовж наступних трьох років народження.

Цьогоріч розмір такої допомоги становить 41,2 тисячі гривень. При цьому суму нараховують кількома траншами. Одразу після народження розмір виплати становить 10,32 тисячі гривень, а надалі (упродовж 36 місяців) по 860 гривень.

Як обраховують розмір субсидії

Як пояснюють у Пенсійному фонді, до доходу не включають частину виплат, яку надають одноразово при народженні дитини (у 10,32 тис. грн).



Це прописано у пункті п'ятому Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу родини (домогосподарства) для усіх видів державної соцдопомоги, затвердженим урядовою постановою № 632 від 22 липня 2020 року.



Однак решту допомоги, яку надають частинами, тобто по 860 грн на місяць, упродовж 36 місяців до середньомісячного сукупного доходу родини враховують. Це передбачено пунктом четвертим Порядку, додають фахівці фонду.

Зараз громадянам надають допомогу на оплату ЖКП, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% від загального доходу домогосподарств.

Більше про субсидії та пільги

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про те, що частина українців має право на 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Оформити її можуть виключно найбільш вразливі категорії населення.

Також ми писали, що в Україні державою гарантоване право на великі знижки з оплати природного газу. Зокрема, пільгу до 100% можуть оформити сім категорій громадян в рамках закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".