Субсидии и дети – как вливает на размер пособия соцвыплата при рождении ребенка

Женщина с ребенком. Фото: Unplush

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как на размер жилищной субсидии влияет государственная помощь, оказываемая при рождении ребенка. Некоторые соцвыплаты учитываются частично.

Об этом информирует Social.com.ua.

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Выплаты при рождении ребенка

В рамках закона "О государственной помощи семьям с детьми", семьи имеют право на государственную помощь во время рождения малыша и в течение следующих трех лет рождения.

В этом году размер такой помощи составляет 41,2 тысячи гривен. При этом сумму насчитывают несколькими траншами. Сразу после рождения размер выплаты составляет 10,32 тысяч гривен, а в дальнейшем (в течение 36 месяцев) по 860 гривен.

Как рассчитывают размер субсидии

Как объясняют в Пенсионном фонде, в доход не включают часть выплат, которую предоставляют единовременно при рождении ребенка (в 10,32 тыс. грн).



Это прописано в пункте пятом Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной соцпомощи, утвержденном правительственным постановлением №632 от 22 июля 2020 года.



Однако остальную помощь, которую предоставляют частями, то есть по 860 грн в месяц, в течение 36 месяцев до среднемесячного совокупного дохода семьи учитывают. Это предусмотрено четвертым пунктом Порядка, добавляют специалисты фонда.

Сейчас гражданам оказывают помощь на оплату ЖКУ, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% общего дохода домохозяйств.

Больше о субсидиях и льготах

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о том, что часть украинцев имеет право на 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Оформить ее могут только более уязвимые категории населения.

Также мы писали, что в Украине государством гарантировано право на большие скидки по оплате природного газа. В частности, льготу до 100% могут оформить семь категорий граждан в рамках закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".