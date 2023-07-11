Субсидії на серпень — оновлено перелік підстав з відмови у допомозі

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні спростили механізм оформлення допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Водночас посилили вимоги і деякі категорії громадян не зможуть розраховувати на субсидії.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Спрощена процедура запрацює ближче до кінця року. Зараз проводиться оформлення субсидій на неопалювальний період. Як і раніше, у загальному випадку потрібно подавати заяву відповідної форми і декларацію.

Велике житло, значні покупки, депозити

У наданні субсидії відмовлять, якщо у громадянина велика площа квартири — більша за 130 кв. м, а будинку — більш ніж 230 кв. м.

Якщо було здійснено покупку на понад 50 тисяч гривень. Також відмовлять, якщо відкрито депозит у банку на когось із членів сім'ї є понад 100 тис. грн, або є облігації внутрішньої державної позики, які коштують більше 100 тис. грн.

Валюта і авто

Не нададуть допомогу, якщо один із членів родини за рік купив валюту на суму, еквівалентну 50 тисячам гривень. Перешкодою стане наявність авто. Допомогу не дадуть тільки в тому випадку, якщо транспорт за п’ять років "молодший". Якщо є два або більше авто, вік яких більший за 15 років.

Молодь, яка не працює

Не зможуть розраховувати на субсидію родини, якщо є хоча б одна повнолітня людина, яка ніде не навчається та офіційно не працює і при цьому не має статусу безробітного. Також це стосується випадків, коли один із членів родини працює, однак офіційно отримує зарплатню, нижчу за мінімальну. Відмовлять у субсидії, якщо один із членів родини не платить ЄСВ упродовж трьох місяців і вище.

Заборгованість за комуналку

Не нададуть субсидію родині, яка має борг з оплати комуналки. Але йдеться про термін — три місяці або більше, якщо сума боргу перевищує 680 гривень. Проте субсидію можуть надати, якщо цей борг оскаржено у суді, або боржник має договір про реструктуризацію заборгованості.

Нагадаємо, що в Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про зручний спосіб оформлення державної допомоги на сплату житлово-комунальних послуг. Йдеться про можливість подати заявку та документи на субсидію онлайн.

Також ми писали, що з 1 липня українці отримають житлово-комунальні платіжки з більшими сумами, з огляду на підвищення цін на електричну енергію на початку літа. Тепер споживачі платитимуть за єдиним тарифом.