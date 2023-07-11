Субсидии на август — обновлен список оснований отказа в помощи

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине упростили механизм оформления пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг. В то же время ужесточились требования и некоторые категории граждан не смогут рассчитывать на субсидии.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Упрощенная процедура заработает ближе к концу года. Сейчас производится оформление субсидий на неотапливаемый период. Как и прежде, в общем случае следует подавать заявление соответствующей формы и декларацию.

Большое жилье, значительные покупки, депозиты

В предоставлении субсидии откажут, если у гражданина большая площадь квартиры — более 130 кв. м, а дома — более 230 кв. м.

Если была совершена покупка более чем на 50 тысяч гривен. Также откажут, если открыт депозит в банке на кого-то из членов семьи более 100 тыс. грн, или есть облигации внутреннего государственного займа, которые стоят более 100 тыс. грн.

Валюта и авто

Не окажут помощь, если один из членов семьи за год купил валюту на сумму, эквивалентную 50 тысячам гривен. Помехой станет наличие авто. Помощь не окажут только в том случае, если транспорт "младше" пять лет. Если есть два или более авто, возраст которых больше 15 лет.

Молодежь, которая не работает

Не смогут рассчитывать на субсидию семьи, если есть хотя бы один совершеннолетний человек, который нигде не учится и официально не работает и не имеет статуса безработного. Также это касается случаев, когда один из членов семьи работает, однако официально получает зарплату ниже минимальной. Откажут в субсидии, если один из членов семьи не платит ЕСВ в течение трех месяцев и выше.

Задолженность за коммуналку

Не предоставят субсидию семье, которая имеет долг по оплате коммуналки. Но речь идет о сроке — три месяца или больше, если сумма долга превышает 680 гривен. Однако субсидию могут предоставить, если этот долг обжалован в суде, или у должника есть договор о реструктуризации задолженности.

Напомним, что в Пенсионном фонде рассказали об удобном способе оформления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о возможности подать заявку и документы на субсидию онлайн.

Также мы писали, что с 1 июля украинцы получат жилищно-коммунальные платежки с большими суммами, учитывая повышение цен на электрическую энергию в начале лета. Теперь потребители будут платить по единому тарифу.