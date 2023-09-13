Субсидії в Україні — як можна збільшити суму допомоги

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

В Україні право на житлові субсидії мають малозабезпечені громадяни. Водночас у деяких випадках можливе збільшення розміру допомоги на оплату комунальних послуг.

Про це розповіли у пресслужбі Львівська ОДА.

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Перерахунок житлових субсидій

Щороку на початку та наприкінці опалювального сезону фахівці Пенсійного фонду України проводять перерахунок субсидій. Зокрема, у 2023 році черговий перегляд розміру допомоги на оплату послуг ЖКГ здійснять у жовтні.

Перегляд права на субсидію відбувається у таких випадках:

якщо змінилися кількість осіб та доходи у сім'ї;

у разі, якщо влітку розмір субсидії дорівнював 0 гривень.

Допомогу на оплату комунальних послуг можуть скасувати у разі, якщо:

у домогосподарства є пільги на ЖКГ;

помер отримувач допомоги;

збільшився дохід родини;

змінився склад сім'ї, яка проживає за зазначеною адресою.

Розмір житлової субсидії прямо залежить від обсягу доходу сім'ї та комунальних платежів, які потрібно сплачувати.

Перерахунок житлових субсидій відбувається автоматично, однак якщо змінилися обставини у конкретному домогосподарстві, то членам родини необхідно звернутися до ПФУ повторно.

Оформлення допомоги на оплату "комуналки"

Для тогощоб оформити субсидію, потрібно звернутися до органів соцзахисту чи через веб-портал Пенсійного фонду України (ПФУ) онлайн. Такі документи потрібні для нарахування субсидій:

заява на призначення субсидії;

декларація про доходи сім'ї;

договір оренди та посвідчення на право власності вказаного житла.

У разі якщо перевірка виявить приховані прибутки та статки, які не вказані у декларації, у допомозі автоматично відмовлять.

Водночас субсидію не зможуть призначити одночасно за зареєстрованим місцем проживання та за місцем фактичного проживання громадянина.

Більше про субсидії

Нагадаємо, в країні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

Також повідомлялося, що в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.