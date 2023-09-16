Субсидии и льготы в бюджете-2024 изменятся — какие будут суммы помощи

Коммунальные платежки. Фото: google.com

В Украине в следующем году увеличится количество получателей жилищных субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг. Учитывая это, расходы на эту сферу существенно увеличатся.

Об этом рассказал представитель Налогового комитета Верховной рады Ярослав Железняк.

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Субсидии и льготы в бюджете-2024

По словам нардепа, правительство в принятом проекте Государственного бюджета на следующий год предлагает заложить почти на треть больше средств на расходы на субсидии и льготы. По прогнозу, число субсидиантов и льготников вырастет, помощь будут получать 3,2 миллиона домохозяйств.

Согласно пояснительной записке расходы на выплату субсидий и льгот гражданам на оплату коммунальных услуг, покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа составят 49,9 миллиарда гривен. Это больше чем в текущем году на 12 миллиардов гривен или на 32%.

"В целях аккумулирования расходов на выплату льгот и жилищных субсидий населению и обеспечения оперативного их финансирования в проекте государственного бюджета Украины на 2024 год такие расходы учтены по новой бюджетной программе, ответственным исполнителем которой будет Пенсионный фонд Украины", — отмечается в проекте.

15 сентября Кабмин утвердил проект бюджета на 2024 год, где одним из пяти приоритетов определил социальную поддержку населения.

Кто будет иметь право на субсидии

Граждане будут иметь право на субсидии и смогут ее оформить, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за последние полгода не превышал 3,76 тыс. грн. Такой "порог" доходов для назначения социальной льготы действует в 2023 году.

Обязательный процент платежа устанавливается для каждой семьи индивидуально по специальной формуле:

исчисляют среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

он делится на количество членов домохозяйства, и определяется среднемесячный доход на одного человека.

доход на одного человека делят на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается субсидия.

полученный результат делят на два, а затем умножают на 15%, это и есть процент среднемесячного совокупного дохода.

Ожидается, что с 1 января следующего года на одного человека прожиточный минимум составит 2,92 тыс. грн. В то время как в 2023 году этот показатель составляет 2,58 тыс. грн. Таким образом, размер увеличится на 330 грн.

Больше о субсидиях

Напомним, в стране возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.

Также сообщалось, что в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.