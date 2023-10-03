Субсидии на коммуналку — как начисляют помощь при изменении состава семьи

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как начисляют жилищную субсидию в случае изменений в составе семьи. Речь идет о ситуациях, когда уменьшилось количество зарегистрированных в домохозяйстве членов семьи.

Об этом информирует пресс-центр ПФУ.

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Как начисляется субсидия

По словам специалистов фонда, для назначения пособия на оплату коммунальных услуг количество членов домохозяйства определяют в начале месяца, из которого назначается такая выплата. Это регулирует пункт 24 "Положения о порядке назначения жилищных субсидий", утвержденное правительственным постановлением от 21 октября 1995 г. № 848.

Если семье уже предоставляют субсидию, а, например, в середине месяца произошли изменения и число зарегистрированных в домохозяйстве граждан уменьшилось, то расчет субсидии в октябре еще будут осуществлять на основе предварительных данных. То есть будут учитывать проживание именно прежнего количества членов домохозяйства.

Однако со следующего месяца выплату будут предоставлять на основе новых данных. В таком случае нужно снова обращаться в органы ПФУ, писать новое заявление и подавать обновленную декларацию о доходах.

"В случае изменения состава зарегистрированных в жилом помещении членов домохозяйства, лицо, которому назначена субсидия, должно в течение 30 календарных дней сообщить об этом органу Пенсионного фонда Украины, который назначает субсидию", — уточнили в фонде.

Как узнать новый размер субсидии

Узнать новый размер субсидии можно на портале Министерства соцполитики. Для этого необходимо:

зайти на сайт subsidii.ioc.gov.ua;

ввести свои личные данные — область, город, улицу, номер дома и квартиры;

ввести фамилию и имя, номер паспорта, ИНН не требуется;

подтвердить, что вы не являетесь роботом, нажать "Искать".

Возникнет окошко с соответствующими данными по начислению субсидии по конкретному адресу, на определенный период и в определенном размере.

Следует отметить, что субсидию на оплату коммунальных услуг назначают с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона и рассчитывают на неотапливаемый сезон — с 1 мая по 30 сентября, на отопительный период — с 1 октября по 30 апреля.

Что еще стоит знать

Напомним, в правительстве прокомментировали рекомендации Соединенных Штатов по либерализации тарифов на природный газ и электрическую энергию. В то же время, эксперты сомневаются, что средств, предусмотренных на жилищные субсидии, в таком случае хватит на всех.

Также мы писали, что правительство вернуло газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" функции так называемого поставщика "последней надежды". Компания будет обеспечивать украинцев "голубым топливом" весь период военного положения и еще полгода после его отмены.