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Субсидії в Україні: як розраховуватимуть та що робити боржникам

17 липня 2023 06:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — хто отримає після підвищення тарифів
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні держава продовжує програму житлових субсидій. Зростання тарифів на електричну енергію не вплинуло на найбільш вразливі категорії споживачів.

Про деталі надання житлових субсидій розповіли в енергопостачальній компанії YASNO з групи ДТЕК.

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Житлові субсидії на тлі підвищення тарифів

Цього року на допомогу з оплати комунальних послуг виділили 38  млрд грн для близько 3,7 млн сімей. Субсидії нададуть родинам, якщо ті сплачують за послуги ЖКГ більше за визначений обов’язковий платіж. Його розраховують індивідуально для кожної родини, розмір залежить від середньомісячного сукупного доходу на одну людину. Беруть до уваги майновий стан домогосподарства та норми споживання. Послуги, спожиті понад встановлений норматив, родина повинна сплачувати за власні кошти.  

субсидії
Джерело: YASNO

Під час призначення субсидії враховують доходи усіх громадян, які зареєстровані чи задекларовані в оселі (для орендарів та переселенців — доходи осіб, які фактично проживають). Якщо члени сім'ї, які зареєстровані, проте не проживають у будинку (зокрема, виїхали за кордон) повідомлять про це та передадуть підтверджувальні документи про фактичне місце проживання, тоді їхній дохід не враховуватимуть.

субсидії
Джерело: YASNO

Також за оновленим законодавством, більше не беруть до уваги наявність авто у прийомних, багатодітних родинах, або якщо є особа з інвалідністю.

Обов’язкова умова надання субсидії — своєчасна оплата за електрику та інші комунальні послуги. Відмовити у субсидії можуть, якщо є протермінований борг за понад три місяці на більш ніж 680 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше енергетики розповіли українцям про переваги двозонного лічильника. Його використання з нічним тарифом дозволить суттєво заощадити кошти.

Також ми писали, що у компанії "Нафтогаз" пояснили, звідки беруться незрозумілі нарахування в платіжках за газ. Також пояснили, як діяти українцям, щоб в майбутньому уникнути цифр "із повітря".

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