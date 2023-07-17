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Субсидии в Украине: как будут рассчитывать и что делать должникам

17 июля 2023 06:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — кто получит после повышения тарифов
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине государство продолжает программу жилищных субсидий. Рост тарифов на электрическую энергию не повлиял на наиболее уязвимые категории потребителей.

О деталях предоставления жилищных субсидий рассказали в энергоснабжающей компании YASNO из группы ДТЭК.

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Жилищные субсидии на фоне повышения тарифов

В этом году на пособие по оплате коммунальных услуг выделили 38 млрд грн для около 3,7 млн семей. Субсидии предоставят семьям, если платят за услуги ЖКХ больше определенного обязательного платежа. Его рассчитывают индивидуально для каждой семьи, размер зависит от среднемесячного совокупного дохода на одного человека. Учитывают имущественное состояние домохозяйства и нормы потребления. Услуги, потребленные сверх установленного норматива, семья должна оплачивать за собственные средства.

субсидії
Источник: YASNO

При назначении субсидии учитывают доходы всех граждан, зарегистрированных или задекларированных в доме (для арендаторов и переселенцев — доходы лиц, фактически проживающих). Если члены семьи, зарегистрированные, однако не проживающие в доме (в частности, выехавшие за границу) сообщат об этом и передадут подтверждающие документы о фактическом месте жительства, тогда их доход не будут учитывать.

субсидії
Источник: YASNO

Также по обновленному законодательству больше не принимают во внимание наличие авто в приемных, многодетных семьях, или если есть лицо с инвалидностью.

Обязательное условие предоставления субсидии — своевременная оплата за электричество и другие коммунальные услуги. Отказать в субсидии могут, если есть просроченный долг более чем за три месяца на более чем 680 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее энергетики рассказали украинцам о преимуществах двухзонного счетчика. Его использование с ночным тарифом позволит существенно сэкономить денежные средства.

Также мы писали, что у компании "Нефтегаз" объяснили, откуда берутся непонятные начисления в платежках за газ. Также объяснили, как действовать украинцам, чтобы в будущем избежать цифр "с воздуха".

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