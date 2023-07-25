Субсидии в Украине — как влияет на помощь получение страховых выплат

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, влияет ли на размер помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг получение страховых выплат. Там объяснили, как считают среднемесячный совокупный доход домохозяйств.

Об этом проинформировало Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области.

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Страховые выплаты и субсидии

Как отмечают в ПФУ, государство гарантирует помощь в оплате коммунальных услуг в случае, если расходы домохозяйства превышают 15% совокупного дохода.

В фонде рассказали, что при исчислении среднемесячного общего дохода не учитывают единоразовые страховые выплаты. Это суммы, выплачиваемые в качестве возмещения вреда, причиненного здоровью работников при исполнении ими трудовых обязанностей, а также помощь, денежная компенсация, предоставляемая согласно законодательству или по решению органов местной власти, предприятий и организаций независимо от формы собственности.

Как отмечается, речь идет о помощи, которая является одноразовой и оказывается в течение одного календарного года.

"То есть при расчете субсидии единовременная страховая выплата жене в случае смерти мужа, погибшего при исполнении трудовых обязанностей, не учитывается в среднемесячный совокупный доход (вместо этого ежемесячные — учитываются)", — рассказали в ПФУ.

Нормативы жилищных субсидий

Также в ПФУ рассказали, когда изменят нормативы жилищных субсидий. Сейчас граждане могут получать пособие по оплате ЖКУ, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% от общего дохода домохозяйств.

Согласно постановлению №651 Кабинета министров Украины (КМУ), нормативы для получения жилищных субсидий не будут повышать до конца военного положения, а также в течение одного месяца после его завершения и отмены. Ожидается, что по завершении военного положения показатель повысится до 20%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине выросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.

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