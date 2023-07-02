Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Коммунальные услуги arrow Субсидии в Украине: размер помощи увеличат в июле arrow

Субсидии в Украине: размер помощи увеличат в июле

2 июля 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — размер помощи увеличат в июле
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщили о том, что части украинцев пересмотрят размер пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Причиной этого является рост тарифов в стране.

Об этом рассказал член НКРЭКУ Руслан Кайдаш.

Читайте также:

Размер субсидий обновят в июле

По словам чиновника, жилищные субсидии пересмотрят части украинцев и связано это с повышением тарифов на электроэнергию, централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.

Он отметил, что все водоканалы должны связаться с Пенсионным фондом Украины (ПФУ) для оперативного пересчета.

"Просьба водоканалам в связи с изменяющимися тарифами скоммуницировать с Пенсионным фондом Украины, который является координатором по предоставлению льгот и субсидий, чтобы обновить данные по тарифам на водоснабжение и оперативнее откорректировать размеры субсидий", — сообщил Руслан Кайдаш.

Чиновник добавил, что благодаря субсидиям наименее обеспеченные украинцы не ощутят финансовую нагрузку от повышения тарифов.

Новые цены на электричество и воду

Украинцам в июле придется заплатить больше, ведь стоимость электроэнергии в июне существенно выросла, до 2,64 грн/кВт-час. В отличие от предыдущей системы, новый тариф не зависит от объемов потребления ресурса. Раньше нужно было платить за электричество по дифференцированным тарифам 1,44 и 1,68 грн/кВт-час (за меньший и больший объем потребления).

В то же время граждане могут экономить на электроэнергии с помощью двухзонных и трехзонных тарифов. С 23:00 вечера до 07:00 утра электричество стоит дешевле.

Также в Украине с 1 июля 2023 года подорожало централизованное водоснабжение и водоотвод. В общей сложности волн повышения будет две. Вода станет дороже для ряда водоканалов многих областных центров и крупных городов в среднем на 33%. Для некоторых водоканалов произошел рост выше среднего, именно для них и будет несколько волн.

В частности, Киевводоканали в июле повысил тариф на 10,75 грн (вместе с НДС) до 41,136 грн за кубометр. В Херсонской, Николаевской, Харьковской областях будут действовать старые тарифы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

Также мы писали, что с 1 июля украинцы получат жилищно-коммунальные платежки с большими суммами, учитывая повышение цен на электрическую энергию в начале лета. Теперь потребители будут платить по единому тарифу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новые коммунальные тарифы, цены на бензин, пенсии и штрафы: что ждет украинцев с 1 июля

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз