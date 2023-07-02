Субсидии в Украине — размер помощи увеличат в июле

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщили о том, что части украинцев пересмотрят размер пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Причиной этого является рост тарифов в стране.

Об этом рассказал член НКРЭКУ Руслан Кайдаш.

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Размер субсидий обновят в июле

По словам чиновника, жилищные субсидии пересмотрят части украинцев и связано это с повышением тарифов на электроэнергию, централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.



Он отметил, что все водоканалы должны связаться с Пенсионным фондом Украины (ПФУ) для оперативного пересчета.



"Просьба водоканалам в связи с изменяющимися тарифами скоммуницировать с Пенсионным фондом Украины, который является координатором по предоставлению льгот и субсидий, чтобы обновить данные по тарифам на водоснабжение и оперативнее откорректировать размеры субсидий", — сообщил Руслан Кайдаш.

Чиновник добавил, что благодаря субсидиям наименее обеспеченные украинцы не ощутят финансовую нагрузку от повышения тарифов.

Новые цены на электричество и воду

Украинцам в июле придется заплатить больше, ведь стоимость электроэнергии в июне существенно выросла, до 2,64 грн/кВт-час. В отличие от предыдущей системы, новый тариф не зависит от объемов потребления ресурса. Раньше нужно было платить за электричество по дифференцированным тарифам 1,44 и 1,68 грн/кВт-час (за меньший и больший объем потребления).

В то же время граждане могут экономить на электроэнергии с помощью двухзонных и трехзонных тарифов. С 23:00 вечера до 07:00 утра электричество стоит дешевле.

Также в Украине с 1 июля 2023 года подорожало централизованное водоснабжение и водоотвод. В общей сложности волн повышения будет две. Вода станет дороже для ряда водоканалов многих областных центров и крупных городов в среднем на 33%. Для некоторых водоканалов произошел рост выше среднего, именно для них и будет несколько волн.

В частности, Киевводоканали в июле повысил тариф на 10,75 грн (вместе с НДС) до 41,136 грн за кубометр. В Херсонской, Николаевской, Харьковской областях будут действовать старые тарифы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

Также мы писали, что с 1 июля украинцы получат жилищно-коммунальные платежки с большими суммами, учитывая повышение цен на электрическую энергию в начале лета. Теперь потребители будут платить по единому тарифу.