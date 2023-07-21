Субсидії в Україні — нюанси спрощеного механізму подачі заявок

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні стала доступною процедура оформлення житлових субсидій у спрощеному варіанті. У рамках експериментального проєкту на надання допомоги для оплати комунальних послуг громадяни зможуть миттєво подати заяву та документи.

Детальну інструкцію оприлюднили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Як подати спрощену заяву

Скористатися послугою можна на порталі Пенсійного фонду.

На порталі е-послуг ПФУ необхідно зробити кілька кроків:

у верхньому правому кутку натиснути "Вхід".

авторизуватися за допомогою електронного кваліфікованого підпису (КЕП);

вказати назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП;

завантажити файл ключа та ввести пароль;

у власному кабінеті в лівому боковому меню зайти в розділ "Комунікації з ПФУ";

обрати пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу";

у вікні, що з'явиться на екрані натиснути "Продовжити";

у новому вікні обрати опцію "Заява про призначення надання житлової субсидії за експериментальним проєктом".

Після цього потрібно внести інформацію в онлайн-форму. Зокрема, паспортні та адресні дані, вказати інформацію про учасників звернення та банківські реквізити, куди надходитимуть гроші в разі призначення допомоги.

Якщо людина подає заяву не за зареєстрованим місцем проживання, а за фактичним, то потрібно також додати відскановану копію договору оренди, обравши пункт "Додати файл".

Наприкінці потрібно натиснути розділ "Сформувати заяву" та "Підписати та відправити в ПФУ".

Після чого автоматизована система сама здійснить перевірку повноти та коректність заявки.

Результат щодо ухваленого рішення про допомогу на оплату ЖКП можна побачити так:

обрати пункт "Мої звернення";

натиснути на віконце "Статус звернення".

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