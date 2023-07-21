Субсидії в Україні — нюанси спрощеного механізму подачі заявок

Субсидії в Україні: що треба знати про спрощений механізм подання заявок
В Україні стала доступною процедура оформлення житлових субсидій у спрощеному варіанті. У рамках експериментального проєкту на надання допомоги для оплати комунальних послуг громадяни зможуть миттєво подати заяву та документи.
Детальну інструкцію оприлюднили у Пенсійному фонді України (ПФУ).
Як подати спрощену заяву
Скористатися послугою можна на порталі Пенсійного фонду.
На порталі е-послуг ПФУ необхідно зробити кілька кроків:
- у верхньому правому кутку натиснути "Вхід".
- авторизуватися за допомогою електронного кваліфікованого підпису (КЕП);
- вказати назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП;
- завантажити файл ключа та ввести пароль;
- у власному кабінеті в лівому боковому меню зайти в розділ "Комунікації з ПФУ";
- обрати пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу";
- у вікні, що з'явиться на екрані натиснути "Продовжити";
- у новому вікні обрати опцію "Заява про призначення надання житлової субсидії за експериментальним проєктом".
Після цього потрібно внести інформацію в онлайн-форму. Зокрема, паспортні та адресні дані, вказати інформацію про учасників звернення та банківські реквізити, куди надходитимуть гроші в разі призначення допомоги.
Якщо людина подає заяву не за зареєстрованим місцем проживання, а за фактичним, то потрібно також додати відскановану копію договору оренди, обравши пункт "Додати файл".
Наприкінці потрібно натиснути розділ "Сформувати заяву" та "Підписати та відправити в ПФУ".
Після чого автоматизована система сама здійснить перевірку повноти та коректність заявки.
Результат щодо ухваленого рішення про допомогу на оплату ЖКП можна побачити так:
- обрати пункт "Мої звернення";
- натиснути на віконце "Статус звернення".
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