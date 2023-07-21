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Субсидії в Україні: що треба знати про спрощений механізм подання заявок

21 липня 2023 06:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — нюанси спрощеного механізму подачі заявок
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні стала доступною процедура оформлення житлових субсидій у спрощеному варіанті. У рамках експериментального проєкту на надання допомоги для оплати комунальних послуг громадяни зможуть миттєво подати заяву та документи.

Детальну інструкцію оприлюднили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Як подати спрощену заяву

Скористатися послугою можна на порталі Пенсійного фонду.

На порталі е-послуг ПФУ необхідно зробити кілька кроків:

  • у верхньому правому кутку натиснути "Вхід".
  • авторизуватися за допомогою електронного кваліфікованого підпису (КЕП);
  • вказати назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП;
  • завантажити файл ключа та ввести пароль;
  • у власному кабінеті в лівому боковому меню зайти в розділ "Комунікації з ПФУ";
  • обрати пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу";
  • у вікні, що з'явиться на екрані натиснути "Продовжити";
  • у новому вікні обрати опцію "Заява про призначення надання житлової субсидії за експериментальним проєктом".

Після цього потрібно внести інформацію в онлайн-форму. Зокрема, паспортні та адресні дані, вказати інформацію про учасників звернення та банківські реквізити, куди надходитимуть гроші в разі призначення допомоги.

Якщо людина подає заяву не за зареєстрованим місцем проживання, а за фактичним, то потрібно також додати відскановану копію договору оренди, обравши пункт "Додати файл".

Наприкінці потрібно натиснути розділ "Сформувати заяву" та "Підписати та відправити в ПФУ".

Після чого автоматизована система сама здійснить перевірку повноти та коректність заявки.

Результат щодо ухваленого рішення про допомогу на оплату ЖКП можна побачити так:

  • обрати пункт "Мої звернення";
  • натиснути на віконце "Статус звернення".

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше енергетики розповіли українцям про переваги двозонного лічильника. Його використання з нічним тарифом дозволить суттєво заощадити кошти.

Також ми писали, що у компанії "Нафтогаз" пояснили, звідки беруться незрозумілі нарахування в платіжках за газ. Також пояснили, як діяти українцям, щоб в майбутньому уникнути цифр "із повітря".

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